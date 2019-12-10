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王品11月合併營收12.1億元 年減2.73%

2019-12-10 16:44經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

王品集團（ 2727）11月兩岸合併營收12.1億元，年減2.73%，台灣事業群在排除去年同期受惠25周年品牌行銷效益，並經歷品牌調整、關閉虧損門店等因素，店數在與去年同期相比短少下，仍繳出7.5億元的成績，年增3.32%。前十一月營收89.4億元，年增5.04%，兩岸累計營業額則來到148.7億元，年增0.55%。

王品集團表示，集團隨時關注市場變化、進行門店調整與布局，展店策略亦持續推進，隨著時序進入寒冬，以及年底尾牙、聖誕、跨年等節慶聚餐需求效應來臨，12月台灣區還將再展5家新店，以迎接年底餐飲旺季。

首間以台南老宅改裝的「王品牛排」將於12月13日開幕，將前身為勝利之聲電台的老宅邸全新演繹，並融入台灣食藝精神，期待讓最懂吃的台南人，感受到王品牛排對這座城市與餐飲的真摯情感與熱忱。

去年10月才剛開出的人氣新品牌「享鴨」，相繼插旗台北東區、桃園藝文特區，旗開得勝，烤鴨年賣近3萬隻，更將於12月中旬拓點新北板橋，位址選在台電新民大樓，預計年底左右另一火鍋品牌「青花驕」也將同步進駐。

去年新成立的萬鮮公司，今年首度推出「冷凍年菜組合預購」加入戰局，集合旗下四大中餐品牌：丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越，從318道菜色，嚴選出消費者口碑好評、點餐率高的菜色，11月中旬開放預購至今不到一個月，銷售組數已超過千組，網路和門店預購銷售數量也持續增加中。

王品集團老宅

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