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併購大王不併購 如興出售中和羊毛及柬埔寨廠房土地

2019-12-10 16:28經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

如興財會副總徐仲榮（左）與中和發言人蔣中瑋。 記者曾仁凱／攝影
如興財會副總徐仲榮（左）與中和發言人蔣中瑋。 記者曾仁凱／攝影
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併購大王」如興（4414）不併購，今（10）日宣布間接出售子公司中和羊毛以及柬埔寨的廠房土地，整理營運腳步，合計可獲得處分利益約6.2億元。

如興以及旗下於2018年剛入主的子公司中和羊毛今日雙雙停牌，引發各界揣測。惟相較於如興先前接連的併購擴張動作，這回則是宣布出售子公司中和、及柬埔寨的土地資產。如興發言人暨財會副總徐仲榮表示，如興經過前幾年一連串併購，現在開始整理自己的腳步、調整投資策略。

如興宣布以16.23億元，出售百分百持股的子公司如興全球，間接處分所持有的中和羊毛53.41%股權，扣除買方承受如興全球的銀行借款部位7.35億元，淨交易價款為8,88億元，如興可獲得處分利益7,559萬元，預計今年可以入袋。

如興是在2018年間接拿下中和羊毛兩大海外股東的持股、成功入主中和。值得注意的是，如興今日出售中和，交易對象「漢神資產管理公司」，代表人為曾擔任過土銀、台銀等官銀董事長，被視為綠營金融大老的蔡哲雄，使得如興繼先前扯入國發基金投資爭議後，再一次與政治沾上邊。

除了出售中和，如興也宣布出售子公司如興製衣的柬埔寨土地廠房。徐仲榮解釋，這只是如興在柬埔寨17個廠房的其中之一，由於地點位在市區，隨著所在地區日益擁擠，考量人員及貨物進出交通動線不便，決定以不低於1,975萬美元（約新台幣6億元），出售該廠房的土地。

由於如興當初持有該土地的成本不到200萬美元，如今價格翻倍，換算處分利益至少新台幣5.4億元，可能會在明年入帳。

如興會先以售後租回方式，確保生產出貨正常，之後則會儘速物色新的廠區位置，遷廠從市區搬到郊區。

如興併購

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