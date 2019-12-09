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羅麗芬-KY前11月合併營收12.36億元 年增7％

2019-12-09 18:26經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）今日公告2019年11月合併營收1.44億元，與去年同期表現持平，累計1-11月合併營收12.36億元，較去年同期增加7％。羅麗芬表示，因公司以四季護膚搭配四季營銷進行銷售活動規劃，旗下各品牌銷售活動在同季度內會與去年同期存在時間性差異，本年度產品銷售狀況仍在公司的成長預期中。

羅麗芬表示，會務收入因今年招商大會於11月舉辦（去年於10月舉辦），單月營收增長趨勢與去年同期相比有遞延現象，除此，本年度調整營收結構，透過增加毛利較高的產品收入之整體佔比及減少毛利較低會務收入佔比，使公司整體獲利率持續提升。從今年11月招商大會成績，以及部分品牌的促銷活動持續創造業績的期待下，全年產品營收仍朝雙位數成長目標邁進。

由於羅麗芬主要市場在中國大陸，每年第4季的招商大會均能創造佳績，為公司傳統旺季。各地經銷商在招商大會上預購，商品出貨後才認列營收，因此招商大會的業績在接下來月份陸續入帳。

羅麗芬表示，去年招商大會於10月舉辦，營收在11月之後陸續入帳，今年招商大會則在11月舉行，預計12月之後的單月營收可顯現效益。不過，公司各品牌仍有促銷活動刺激消費，今年11月慶祝上市一周年活動，吸引消費者共襄盛舉，因此單月營收以人民幣計價與去年同期持平，因人民幣貶值，換算成台幣的營收略較去年同期減少3％。

雖然，今年在中美貿易戰的影響下，中國大陸整體經濟成長趨緩，消費者購買意願降低。大陸市場消費力道成長減緩，公司面臨較大挑戰，但今年仍積極進行高效管理、優化終端營運的策略布局，包括創立養生品牌「綺易康」，推出客製化的「私人定制」服務、科學化數據管理的「百萬戰略店」計畫成長，並回台投資與慈濟醫學中心共同建立大健康平台，期待突破現有營運規模限制，帶動公司進入新的成長軌道。因此，即使貿易戰成常態，明年大陸消費成長可能仍受壓抑，公司仍力求保持近年的成長力。

此外，羅麗芬與花蓮慈濟醫學中心合作亦邁進一大步，日前於台灣醫療科技展中，與慈濟簽約「幹細胞多胜肽抗衰產學合作」，羅麗芬在該合作中已取得特定幹細胞萃取技術之授權，相關技術預期在慢性皮膚傷口具有應用價值，且具有開發成皮膚保養品之潛力。羅麗芬擁有自有品牌及通路相關市場開發及管理經驗，在取得慈濟技術授權後，將盡速進行商品化並上市，搭配「私人定制」服務，開啟精準護膚美容健康領域新時代。未來慈濟也將協助在台灣規劃建置羅麗芬的GTP（人體細胞組織優良操作規範）實驗室，包括計畫申請、實驗室規劃、品質系統建立等，讓羅麗芬在台可進行間質幹細胞相關應用與研究。

營收慈濟幹細胞

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