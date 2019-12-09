親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

世界反禁藥組織重判禁賽4年！ 俄羅斯無緣東京奧運

再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大

達爾膚生醫前11月合併營收9.5億元 年成長6.2％

2019-12-09 18:25經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

台灣最大醫美保養品牌DR.WU─達爾膚生醫(6523)今日公布2019年11月合併營收為0.85億元，主要是因對大陸子公司會計處理依國際財務報導準則規定自2019年11月起將不併入合併營收中，致使單月營收較去年同期減少36.6％；累計2019年1至11月合併營收為9.5億元，較去年同期成長6.2％。

達爾膚表示，考量未來在大陸市場的發展策略，公司與大陸策略合作夥伴共同成立江蘇達爾膚，達爾膚持股51％，此投資案已於108年11月7日完成，江蘇達爾膚將負責大陸地區的銷售，該合作夥伴過去在大陸電商平台市場擁有豐富經驗，熟稔各大經銷商/代理商、電商平台等的營運模式，雙方的合作有助於達爾膚持續開拓大陸市場，並提升DR.WU品牌在大陸市場的銷售表現，此項交易依國際財務報導準則規定，對於江蘇達爾膚之會計處理將採權益法認列投資損益，故大陸地區營收將不併入合併營收中。

展望2019年第4季，達爾膚維持審慎積極態度，達爾膚將更積極加強與消費者溝通產品效能、舉辦互動式體驗活動及執行精準的行銷策略，以持續提升DR.WU之品牌力，期盼帶動整體高回購率，以挹注台灣地區的營收；在大陸地區，達爾膚同時也與合作夥伴積極調整營運策略的布建，深化重點電商平台及實體通路的經營，以期貢獻達爾膚第4季營運有機會展現良好的獲利表現。

達爾膚營收電商

延伸閱讀

迪化街查獲大陸日韓香菇 混充台灣香菇販售

網售香腸貓糧當心 電商賣境外檢疫物13日起開...

賽前奏大陸國歌時低頭 CBA外援遭罰款

華新麗華大陸南京住宅案延後入帳 明年添動能

相關新聞

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

北美通路商急補庫存 東陽11月AM營收創新高

2019-12-09 09:37

和潤企業掛牌上市 前三季稅後淨利18.15億

2019-12-09 09:16

隆大推三案 總銷58億

2019-12-08 22:32

宏璟建案完工 將進補

2019-12-08 22:32

11月營收／三洋電+4％ 本月估續熱

2019-12-06 23:43

11月營收／瑞智+27％ 邁入旺季

2019-12-06 23:43

11月營收／儒鴻+2.6％ 低於預期

2019-12-06 23:43

11月營收／上銀-44％ 全球傳動-27％

2019-12-06 23:43

11月營收／華園+60％ 後市看俏

2019-12-06 23:43

11月營收／復盛+5％ 下季續旺

2019-12-06 23:43
看更多

熱門文章

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

氫能源概念股 吸睛

2019-12-08 22:46

和潤企業掛牌上市 前三季稅後淨利18.15億

2019-12-09 09:16

和潤掛牌 盤中漲幅達88%

2019-12-09 13:42

高能見度族群 分批買

2019-12-08 22:46

就市論勢／IC設計 列核心持股

2019-12-08 22:34

ESG概念股／聯電、華新科 接單暢旺

2019-12-08 23:21

獲利成長股 法人卡位

2019-12-08 22:46

國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

2019-12-09 10:33

生技、銅板股 興櫃主打星

2019-12-08 22:46

ESG概念股／第一金、中租 獲利穩健

2019-12-08 23:22

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

台郡11月營收30億元 同期次高

2019-12-08 22:31

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

如興、中和明雙雙停牌 外界推測是這原因

2019-12-09 17:56

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

友達一度攻漲停 傳與外資喊買有關

2019-12-09 18:30

ESG概念股／亞泥、裕日車 業績閃亮

2019-12-08 23:22

聚鼎 今年EPS拚4.53元

2019-12-08 22:34

矽創面板驅動切入新領域放量 明年維持高個位數成長

2019-12-09 12:17

企業獲利看升 大盤有撐

2019-12-08 23:23

力成11月營收創單月新高 第4季估衝新高

2019-12-09 15:46

好威！面板雙虎爆量大漲 友達漲停

2019-12-09 13:40

穩懋、和大 四檔有看頭

2019-12-08 22:48

ESG概念股／永豐金、緯創 法人力挺

2019-12-08 23:21

橘子推新遊戲 業績補

2019-12-08 22:43

神達11月營收年增42.89% 法人樂觀看明年

2019-12-09 16:38

台灣指數系列、高股息指數成分股調整

2019-12-09 14:31

證交所紅包袋 10日起免費索取

2019-12-09 12:03

華新麗華大陸南京住宅案延後入帳 明年添動能

2019-12-09 12:21

台股9日再創29年新高 短線有望再寫新猶

2019-12-09 15:23

台嘉碩第4季營收有望再創新高 明年更看好

2019-12-09 09:57

廣運訂單穩 獲利可期

2019-12-08 22:43

5G+WIFI 6齊發 璟德IPD營運爆發

2019-12-09 13:42

明年車市續熱 法人看好車股業績增溫

2019-12-09 13:42

外資挺世芯-KY 目標價調高至290元

2019-12-09 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top