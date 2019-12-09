達爾膚生醫前11月合併營收9.5億元 年成長6.2％

台灣最大醫美保養品牌DR.WU─達爾膚生醫(6523)今日公布2019年11月合併營收為0.85億元，主要是因對大陸子公司會計處理依國際財務報導準則規定自2019年11月起將不併入合併營收中，致使單月營收較去年同期減少36.6％；累計2019年1至11月合併營收為9.5億元，較去年同期成長6.2％。

達爾膚表示，考量未來在大陸市場的發展策略，公司與大陸策略合作夥伴共同成立江蘇達爾膚，達爾膚持股51％，此投資案已於108年11月7日完成，江蘇達爾膚將負責大陸地區的銷售，該合作夥伴過去在大陸電商平台市場擁有豐富經驗，熟稔各大經銷商/代理商、電商平台等的營運模式，雙方的合作有助於達爾膚持續開拓大陸市場，並提升DR.WU品牌在大陸市場的銷售表現，此項交易依國際財務報導準則規定，對於江蘇達爾膚之會計處理將採權益法認列投資損益，故大陸地區營收將不併入合併營收中。

展望2019年第4季，達爾膚維持審慎積極態度，達爾膚將更積極加強與消費者溝通產品效能、舉辦互動式體驗活動及執行精準的行銷策略，以持續提升DR.WU之品牌力，期盼帶動整體高回購率，以挹注台灣地區的營收；在大陸地區，達爾膚同時也與合作夥伴積極調整營運策略的布建，深化重點電商平台及實體通路的經營，以期貢獻達爾膚第4季營運有機會展現良好的獲利表現。