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和泰大金董座蘇一仲繪畫聯展 畫出大老闆的異想世界

2019-12-09 13:11經濟日報 記者張義宮／即時報導

和泰興業董事長蘇一仲，攜手陶瓷藝術家卓秀冬教授、才女藝術家李昕．於台北科大藝文中心舉辦「意象．藝象」聯展。背景不同的三人，因對藝術的共同愛好而結識，並加入由蘇一仲創辦的「臺北市美好人生協會」，簡稱美生會，藉此契機共展一堂，交織三種不同的藝術章采。

率領和泰興業攻破百億營收的蘇一仲董事長，經營空調事業之餘，寫書、跳舞、唱歌、繪畫、瑜伽、變魔術樣樣來，熱情絲毫不輸年輕人。其中繪畫是他從小深埋心中的喜愛，年逾70才在機緣之下重拾畫筆。追尋心中對美的嚮往，透過藝術傳達內心的童真，實踐夢想不因年齡而停歇。

他約於2014年開始作畫，繪畫生涯起步雖晚，但豐厚的文化底蘊、敏銳的洞悉能力、不嗜因循蹈軌、熱愛自由和獨立思考特質，對習作狂熾的熱忱，使得他短期內掌握住材質特性、熟稔畫派畫風，五年內豐碩的產出、技法提升的痕跡，皆可以在本次畫展中一窺堂奧。

蘇一仲個人獨樹一幟的風格與品味， 讓他的畫，樸實中帶有蓬勃生氣；在不長的創作時間裡，其作品主題卻呈現驚人的廣度。從《西遊記》到佛經典故，貝多芬到孫中山。再從美國感恩節的火雞赦免儀式，到布袋戲大師陳錫煌的掌中人生，包山包海的涉獵，悉成為入畫題材。蘇一仲看事情的角度與眾不同，讓他的畫中永遠有自己的一份聲量。

《紅盒子》看到他對文化議題用意甚深的一面；《祈福之後》則是一雙社會觀察之眼對假道學的嘲弄。個人經驗，也有如《搶鏡頭》這樣的記趣小品，那是赤子之心才能銘記長久的漏網鏡頭。

身兼企業家的社會經驗與開放思維，豐富了他的所見所歷；但那顆善體生活百味的心，才真正豐富了畫家的畫布，使其作品永遠與世界共同脈動。

和泰大金董座蘇一仲意象．藝象聯展 畫出大老闆的異想世界，《搶鏡頭》這幅畫，是...
和泰大金董座蘇一仲意象．藝象聯展 畫出大老闆的異想世界，《搶鏡頭》這幅畫，是赤子之心才能銘記長久的漏網鏡頭。(圖：蘇一仲提供)
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