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和潤掛牌 盤中漲幅達88%

2019-12-09 13:42聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

和潤企業今天正式掛牌上市，董事長田天明（左三）與證交所董事長許璋瑤（右三）等人一...
和潤企業今天正式掛牌上市，董事長田天明（左三）與證交所董事長許璋瑤（右三）等人一同擊鼓慶祝，和潤盤中股價路上揚，最高衝至100元。 記者余承翰／攝影
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和潤企業（6592）IPO掀起了抽籤旋風，今（9）日以承銷價53元正式掛牌上市，蜜月行情甜滋滋，盤中衝上100元、漲幅達88%，抽中籤的投資人等於一張賺4.7萬元。終場和潤收在98元，漲45元。

抽到和潤的投資人今天都很開心，以股價100元計算，抽中一張荷包進帳4.7萬元，也讓國內的IPO市場熱度再起，和潤今日午盤時的成交量已超過4萬張。

法人表示，和潤抽籤熱絡主要原因有三，首先這檔的掛牌價格相對訂的比較低，容易吸引小額投資人進場試運氣；其次，和泰車集團旗下的成員，受惠於和泰車今年新車銷智傳捷報，吸引長期法人圈購；第三是和潤不斷推動多角化經營，長期獲利穩定。

和潤今年前三季稅後淨利18.15億，較去年同期成長32%，每股純益為4.55元，優於去年同期的3.5元。和潤的業務橫跨兩岸，是一家全方位分期租賃服務公司，和泰車（2207）持有和潤65.77%，主要業務跟和泰車代理的Toyota 及Lexus有關，受惠於和泰車代理的雙品牌前十一個月的銷售及市占率達32.4%，有助和潤在台灣汽車分期市場保持領先地位。

和潤企業主要核心業務來自於汽車分期付款，15年來，穩居全國汽車分期付款市場領先地位，除了在汽車金融領域居領先地位外，也專注於醫療、工具機、營建機具、大型商用車輛及機車等五大產業，持續深耕產品通路，積極爭取優質客戶承作，同時維繋既有客戶，擴大業務規模。

台北市租賃商業同業公會統計，台灣租賃業分期與租賃契約總金額於2018年達4,108億元，較前一年度成長近17%，這顯示租賃與分期產業已成為傳統金融機構外重要的資金來源，也表示租賃與分期服務已漸漸被台灣民眾所接受。

近年來，國內汽車購置採用分期或以租代購的風氣日盛，透過汽車分期購車比例超過40%，租賃取得車輛比率達10%，但相對於國外先進國家分期加上租賃比例高達70~80%，仍有相當大的成長空間。

和泰車IPO

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