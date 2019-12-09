北美通路商急補庫存 東陽11月AM營收創新高

氣候異常，逼的北美通路商急補庫存！業界期盼已久的AM（售後維修市場）旺季來了，全球最大的AM汽車塑膠件東陽已經感受到AM旺季加持，AM銷售 11月營收達15.77億元，創下歷史新高，年增率達27%。

三大因素，讓東陽今年旺季更旺，首先今天冬天的氣候超異常，突然就進入冬天，天氣變化太大，汽車的碰撞率攀升，交通事故頻傳，使用量增加下，客戶增加訂單的速度加快，推估今年旺季會比往年旺，會持續延續到第1季。

第二，北美的景氣自去年開始下滑後，今年也不見好轉，景氣明顯又更差一點，進口商對於庫存控管更嚴謹，也因為低庫存，最近已經出現供不應求，隨著冬天旺季到來，通路商庫存不足急著增加訂單，使得東陽11月的AM訂單明顯成長。

第三，中國農曆年今年在元月，客戶也擔心明年天氣更差，無法支應客戶需求，所以最近追著下訂單的情況比往年明顯。隨著AM旺季到來，一掃汽車零組件業今年以來低迷氣氛，東陽AM 11月營收15.77億創歷史新高，年增率27%；東陽11月整體合併營收21.11億元，較去年同期成長8%，為今年以來單月最高營收，累計前11個月自結累計合併營收 196.88 億元。