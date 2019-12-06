儒鴻11月營收月減一成 略低於外界預期

儒鴻董事長洪鎮海 （本報系資料庫） 分享 facebook 「紡織股王」儒鴻（1476）今（6）日公布11月營收23.59億元，比去年同期成長2.6%，也從10月的高點下滑10.9%，表現略低於外界預期。

儒鴻副總羅仁傑表示，因應歐美耶誕節的採購旺季，每年10月都是儒鴻出貨的最高峰，11月雖然也有耶誕出貨，但是量沒那麼多。

不過儒鴻先前表示10月有部分訂單因船期因素遞延到11月出貨，部分法人期待儒鴻11月營收有機會續站高崗，可惜昨天公布的數字略低於預期。對此，羅仁傑表示，11月也有部分出貨遞延到12月，建議觀察儒鴻業績應該以整季來看。

儒鴻董事長洪鎮海先前就預告，儒鴻今年下半年會比上半年好，第4季是全年營運的最高峰、且會比去年好。相關的展望都維持不變。

累積儒鴻今年前11個月營收253.93億元，年增率1.4%，動能持平。展望明年，洪鎮海表示，儒鴻明年接單成長無虞，現在要擔心的反而是產能不足。

儒鴻的越南廠碰到缺工問題，產能無法全開，目前稼動率約八成左右；加上剛公布的印尼建廠計畫，原訂第一階段成衣廠擴廠2021年第2季會開始量產，但因為印尼地質的問題，建廠前必須做土質改良，投產時間可能往後延一季。對此，儒鴻打算透過在越南新增外包廠，以補足產能缺口。

至於需求方面，儒鴻明年獲得兩大品牌客戶列為機能服飾的前五大供應商，在耐吉等主要客戶持續縮減供應商的大者恆大趨勢下，儒鴻明年接單持續看旺。