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石化行情低迷 台塑四寶11月營收年減22.1%摔至今年新低

2019-12-06 14:11經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

石化行情低迷依舊，「台塑四寶」今（6）日舉行業績說明會，公布11月營收成績單，合計四大公司11月營收1,101億元，較去年同期大幅衰退22.1%，也比10月再下滑2.3%。 其中台化（1326）與台塑化皆創下今年單月營收新低。

台化主管表示，因石化市場低迷態勢依舊、價格持續下滑；加上中國大陸新產能投放，產品供應充足，市場觀望氣氛濃。台化11月營收239.34億元，比去年同期大幅縮水28.7%，也比10月下滑3.7%，累積今年前11個月營收2,999億元，年減二成。

台塑化11月營收463.05億元，也比去年同期大幅衰退27.6%，並較10月減少10.2%，累積今年前11個月營收5,931億元，年減16.2%。

台塑化主管表示，雖然台塑化的重油加氫脫硫第一套（RDS#1）單元已於11月7日完成定檢，但受10月外銷客戶有增加提貨量，以及11月部份外銷產品因受船期因素遞延至12月出貨，造成公司11月營收下滑。

至於台塑、南亞11月營收跌勢則相對緩和。台塑11月營收163.19億元，年減11.9%，只比10月略減1.6%；累積今年前11月營收1,921億元，年減9.4%。

南亞11月營收235.39億元，年減7.2%，比10月略減2.7%。累積今年前11個月營收2,623元，年減14.8%。

營收台塑化

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