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冠星-KY即將掛牌上市 每股158元

2019-12-04 18:10經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

運動服飾短纖布料供應商冠星-KY（4439）將在5日上市掛牌，每股158元；冠星去年EPS 11.45元，前三季營收58.08億元，稅後純益3.62億元，EPS  13.2元，營收及獲利都已超越去年全年。

冠星為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾指定布料供應商，未來隨著全球運動及戶外休閒服飾消費市場規模呈現穩定成長態勢，營收及獲利可望有更好的表現。

冠星-KY上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格262元，競拍得標加權平均價格184.06元，約為競拍底價138.6元的1.33倍；公開申購價158元，吸引超過8萬人參與申購，申購過程中凍結逾129億元的資金，中籤率1.15%，市場反應熱烈。

冠星透過與品牌商直接對接的營銷模式，能即時掌握品牌客戶需求，作為其成衣服飾指定採用的布料，使冠星能掌握產品售價及利潤的主控權；冠星深耕產業二十餘年，擁有長期與國際運動及休閒品牌合作接單經驗，與adidas合作長達21年，與Puma、李寧合作約15年，與Decathlon及GAP合作超過5年，生產工藝及品質深獲各主要品牌大廠的信賴。

冠星除深耕中國內需及外銷市場外，也配合運動品牌商全球採購布局的策略，2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體的生產工廠，就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，更成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商，並進一步持續擴充自有工廠產能以配合終端品牌商客戶的需求，今年設立越南新廠，預計2020年投產，加深在東南亞的布局。

冠星表示，除在原有的品牌客戶維持占有率之外，為求長期經營的穩定與成長，也透過持續拜訪接觸各知名國際運動服飾品牌，積極開發新的終端品牌客戶訂單，已在今年8月成功切入全球最大運動品牌商Nike供應鏈，最快將在明年上半年開始出貨。

根據statista預估，2024年全球運動服裝產值將達到2,198億美元，未來五年年複合成長率為4.01%，顯示運動休閒服裝市場仍有明顯的成長空間。展望未來，隨著全球景氣穩定成長，國民所得增加，推動全球各地運動與戶外休閒等活動盛行，消費市場對兼具時尚、機能的衣著的需求仍持續成長，冠星憑藉高品質的產品並與終端品牌商客戶緊密合作，未來整體營運將持續推升。

柬埔寨

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