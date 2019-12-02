出售大南港案股權 工信股價飆漲

2019-12-02 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／即時報導



工信工程（5521）上週公告公開標售子公司展邦建設，展邦持有大南港開發案12.5%股權，這次出售也代表工信提前獲利了結，引起市場關注。受消息激勵，工信工程今（2）日股價漲逾8％，開盤也一度攻上漲停價位。

工信工程11月29日董事會決議通過公開標售展邦建設100%股權，接下來將找第三方不動產鑑價公司進行估價報告及股權價值評估報告，完成後公告底價。在時程方面，公司力爭年內完成評估並公告，出售資產取得資金後，可減少債務，降低利息負擔，強化財務結構，充實營運資金。

大南港案位於南港區玉成段二小段，去年底已完成土地變更，可開發面積為7千多坪，其中展邦持有的土地面積約1078坪。

工信工程董事長陳煌銘10月在法說會上談大南港案時，就已經透露出售玄機。他說，從持有成本來看，當年還是工業土地時，一坪僅約26萬到27萬，現在土地已經完成地目變更，且增值不少，雖然各股東對於未來開發方向還未定案，但如果出售確實會有很大利潤。

工信工程以承攬公共工程為主，在建工程除蘇花改工程外，還有鐵路電氣化工程，包括屏東潮州到枋寮路段、花東線鳳林路段等，分別貢獻約十多億營收。雖然營收穩健成長，不過，工信工程過去一年獲利衰退，前三季虧損663.6萬，EPS虧損0.02元，減幅相較上半年有所收斂。

為充實營運資金，工信工程董事會今年年中通過10萬張現金增資案，預計募集10億元，目前已經完成。