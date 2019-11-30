三商壽前三季純益 增八倍

2019-11-30 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



三商美邦人壽昨（29）日下午舉行第3季法人說明會，前三季稅後純益35億元，年增成長近八倍。但目前帳上金融資產未實現損失仍有57億元，若年底前未打平，將影響明年配股與增資計畫。

公司發言人兼財務長陳宏昇表示，第4季未實現損益會持續改善，追至零雖難，但目前尚無定論，配不配股還不一定，要看台股表現跟法規規劃。

昨天法說會總經理張鎮坤末出席，由財務長兼發言人陳宏昇主持， 目前帳上金融資產未實現損失57億元，其中股票未實現虧損76億元、債券未實現利益13億元，其他6億元跟稅有關。但較2018年底未實現損失124.55億元，已明顯改善，第4季會持續改善。

陳宏昇說，前三季底總資產1兆1,290億元，今年穩健維持年成長9%。預計接下來幾年都會維持在8~9%的年成長率。國外固定收益比重目前停在65~66%左右，加上國外權益，則近七成左右。陳宏昇說，未來幾年將停在此，不會再增加這部份，但也沒有計畫要大幅下降很多。

公司經常性投資收益持續增加，跟同業一樣，今年擴大處分實現證券收益， 考量市場利率波動較劇烈，過往經驗利率不錯時該適時處分，否則利率回升會喪失先機。

股票市場跟過往幾年不同，今年股市表現不錯，反而沒有積極實現獲利，主要即是考量趁子彈比較多，對股票汰弱留強。

今年前三季持股配發現金股息入帳33億元，三商壽預期明年將跟今年差不多，可能少一些。因為雖然公司未來打算增加高股息股票投資，以提高收益率，但今年也有處分一些過去幾年表現較不好的股票，持股部位有減少，加上今年股市相對高點，明年對市場持正向但保守態度。

今年前三季出售股票獲利40億元，但持有近年來表現不好的股票，藉機打銷掉49億元實現虧損，合計股票部位有9億元的虧損，但債券實現收益高達64億元，讓投資報酬率重回3.6%水準。