法說樂觀氣氛濃 營業股價樂

2019-11-27 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／即時報導



皇翔（2545）、國揚與夆典等多家建商近期密集舉行法說會，對明年展望釋出樂觀訊息，推升股價走揚；皇翔今（27）日在台北市大同區皇翔捷二聯開大樓標售案助攻下，營建股中表現強勢，盤中股價漲逾2.2％。

手握大南港案的工信、國揚股價走升，工信漲1.7％，國揚漲1.1％。

皇翔昨天法說會前夕，委託仲量行標售商辦大樓，總底價24.4億元，預定12月20日開標，有望明年首季認列，股價陡升。

皇翔昨日法說會上表示，總銷120億元的土城「創活新天地」已拿到使用執照，正在進行交屋，將貢獻今年第4季及明年首季業績。

皇翔近年重壓土城，明年總銷40億元「永寧站案」，以及土城總銷34億元的「大安段工業地案」，將年內或明年初陸續推案。後者受惠台北辦公室需求回溫，不少電子業等潛在客戶正在洽談中。

國揚日前召開法說會，公司表示，「忠孝大院」總銷30億元，按合建分配比例為55%，因為預售率不高，第3季交屋時業績貢獻不大。

不過，由於衝刺銷售有成，目前銷售率已來到七成五，第4季貢獻將放大。明年將認列「早安國揚」、「南方莊園」等建案，總銷金額加起來約100多億元，營運展望樂觀。

針對市場關注的大南港案，國揚指出，看好商辦市場回溫，設計規劃上將增加商辦比例，增加出售或租金收入。公司強調，未來究竟是要自建還是出售，各股東間還沒有定案。

夆典、名軒以及南部建商華友聯在法說會上，都對明年推案及展望持相對樂觀態度，今日午盤前股價小漲。

夆典台北蘆洲「里享國」，總銷28億元，預定明年第1季完工交屋；另外，截至第3季為止，夆典在手工程達174.72億元，且今年拿下嘉義馬稠後工業區後期開發標案，代辦金額9.19億元，未來營運動能穩健。

名軒4月出售高雄岡山土地1.07億元於第3季入帳，使單季獲利恢復正成長，每股稅後純益（EPS）為0.48元；公司表示，總銷10億元的宜蘭羅東「名軒國家PARK」已完工，開始交屋認列，料將帶動第4季及全年獲利。

華友聯鎖定首購低總價市場，明年台南、高雄有「大港IN H」、「八卦E GO」及「八卦秋紅谷」三個建案將完工入帳，總銷金額加起來近40億元，明年業績無虞。