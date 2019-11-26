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皇翔年底衝業績 新建案、標售案明年Q1入帳

2019-11-26 11:58經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

皇翔（2545）明年首季營運有望走揚，25日委託仲量行標售商辦大樓，總底價24.4億元，預定12月20日開標。皇翔表示，若順利脫標，將力爭明年首季認列。

另外，總銷120億元的土城案「創活新天地」預定明年1月開始交屋，屆時可挹注業績成長。

皇翔建設委託仲量聯行公開標售位於台北市捷運中山站6號出口的皇翔捷二聯開大樓，預計標售 4、10-12 與 17 樓層，總價24.4億，底價每坪127萬，基地處精華地段，但過去受權配問題而延宕許久，如今已確定，建案將在12月底公開標售。

皇翔表示，因開標作業逢年底，因此脫標的話，最快會於明年首季入帳。今年雖是營運空窗期，以成屋銷售為主，今年前三季稅後虧損1.5億元，每股虧損0.48元，不過，「創活新天地」已經拿到使用執照，明年開始交屋後，屆時營運將恢復成長。

另外一方面，皇翔近年投入飯店業，旗下「台北士林萬麗酒店」開幕一年多，目前月營收穩定成長，公司稱10月單月業績來到2,600萬元。不過，由於飯店新開幕須攤提折舊，預計十年過後才有機會達到損益平衡。

皇翔今（26）日下午召開法說會，說明公司營運概況及展望。

皇翔法說會

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