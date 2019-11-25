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造紙股回神 正隆聚人氣 永豐餘來到17個月新高

2019-11-25 11:58經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

造紙股大廠正隆（1904）法說會釋出利多，公司表示，今年本業獲利可望賺贏去年，且隨越南投資擴大，對明年展望亦樂觀，明年本業表現可望好過今年。在利多助陣下，正隆今日呈現價量具揚，在人氣回籠下，推升盤中股價來到19.35元，漲幅近3%，不僅站穩月線、季線，盤中並站上5日均線，股價來到近4個月來新高位置。

在正隆上漲的帶動下，永豐餘（1907）盤中也來到13元，漲幅近2%，並一舉來到17個月新高價。在兩大龍頭股帶動下，造紙類股指數盤中來到187.16點，漲幅逾1%，一度居傳產類股指數漲幅之冠。法人表示，造紙股今年以來漲幅落後主要反應中美貿易大戰影響需求，並使產業展望及報價疲弱，不過，隨著紙廠生產基地移轉的效益可望逐年顯現，以及貿易大戰若順利落幕有利需求回升，有助產業走出谷底。

正隆因去年有處分上海中隆股權與資產有一次性認列業外收益，墊高基期，前三季累計獲利較去年同期大幅衰退，但公司表示，隨越南造紙廠稼動率提升，加上大陸訂單的策略調整，今年本業可望好過去年表現，隨著持續對越南加碼投資，造紙廠規模擴大，以及營運改善，可望漸入佳境。另就營業事業方面，第四季有2億元獲利可望認列入帳，明年有營建收入可認列24億元，貢獻獲利5億元，皆有助整體獲利表現。

正隆越南

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