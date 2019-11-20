法說＋旺季行情啟動 水泥股逆勢上攻
2019-11-20 12:13
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
台泥（1101）、亞泥法說會報喜，加上第3季獲利優於預期，今（20）日帶頭領漲，水泥股表現亮眼，類股指數盤中來到1.7％，漲幅居各類股之冠；水泥業正值年底旺季，產業基本面佳，股價基期相對較低，吸引法人買盤目光。
亞泥今日帶頭領漲，盤中上漲2.5％，最高來到46.3元。在大陸市場的貢獻下，亞泥今年獲利強勁，今年前三季累計稅後純益134.58億元，，年增44.74％；每股大賺4.29元，賺贏去年一整年。
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單看第三季，亞泥有裕民、遠東新等股利入帳，推升單季獲利成長；大陸轉投資山水水泥旺季業績亮眼，今年前三季稅後純益為105.09億元；亞泥持股17.46％，共認列18.35億元。
龍頭台泥本周有法說會行情，在外資捧場、連五日買超下，今日盤中上漲1.31％。
台泥指出，大陸水泥今年來價格穩定，且台泥國際私有化完成後，其收入100%認列；和平電廠等各項轉投資今年表現穩健，亦推升整體獲利表現。
台泥今年歐非事業邁大步，葡萄牙Cimpor第3季併購完成後，開始認列收入，與土耳其OYAK合資的荷蘭子公司虧損幅度收斂，台泥前三季認列虧損2.68億元。
另外，台泥進軍非洲象牙海岸，聚焦環保水泥研發，預計明年收成，貢獻收益。
展望明年，台泥認為，雖然大陸水泥市場不確性因素增加，包括貴州水泥價格低迷，且南方有新增產能，董事長張安平對營運轉而偏保守。
不過，歐非及綠能等各項新事業貢獻將更明顯，張安平整體上仍持審慎樂觀態度。
信大、嘉泥今日股價亦小漲。嘉泥第3季認列台泥9.59億元股利收入，推升前三季財報表現。今年前三季累計稅後純益14.85億元，年增68.19%，每股大賺2.3元，賺贏去年一整年，創近十年最高。
信大前三季稅後純益為6.4億元，年增27.6%，每股盈餘（EPS）為1.87元；受財報激勵，近日獲外資青睞。
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