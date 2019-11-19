順天醫藥腦中風新藥 大陸專案上海啟動

2019-11-19 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



順天醫藥（6535）今（19）日於上海舉行腦中風新藥LT3001大陸地區專案啟動儀式，由順藥董事長蔡長海博士，與大陸頂尖醫藥上市公司上海醫藥集團（A股代號601607、H股代號02607）總裁左敏共同出席。目前順藥已完成中國技術文件的準備，將與上藥一同進行中國法規諮詢後啟動LT3001中國臨床試驗。根據雙方先前簽訂的協議，上藥將與順藥在中國大陸合作開發LT3001。順藥將取得簽約金和研發里程金最高可達人民幣2億6仟萬元（約新台幣11億3仟萬元）。

由於腦中風發病極為迅速，致殘率極高，往往造成龐大的社會負擔，是醫界亟欲克服的疾病。而腦中風的急救期，已經有近20年沒有新藥，即使是現有的舊藥阿替普酶（Alteplase）以及尿激酶（Urokinase），能獲得治療的人也不多。這是一個有很大醫療需求的治療缺口。上藥率先與順藥合作開發LT3001，若成功上市，將可望率先造福大中華區病患。

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順藥董事長蔡長海博士表示，上藥是順藥合作開發LT3001的不二人選。上藥是內地的頂尖醫藥集團，涵蓋整個醫藥產業價值鍊，2018年投入的研發費用超過10億元人民幣。無論是團隊規模或素質都是首選，是中外藥廠夢寐以求的合作伙伴。

蔡長海進一步指出，LT3001授權於北京首都醫科大學。順藥接手後，以rSD模式，為LT3001進行了許多臨床前試驗並申請專利，讓LT3001得以進入臨床試驗，現在不僅第一期已經完成，也將進行第二期臨床試驗。與上藥合作，在台灣、美國與中國大陸進行臨床試驗，並分享臨床數據，將可望加速LT3001的開發進程，率先造福廣大病患。

上藥集團總裁左敏則表示，中國大陸醫藥公司近年積極回應政府的要求，積極引進創新藥物。上藥更是積極投入研發，期望成為以創新驅動公司。上藥立下在2020年推出20個創新藥物的目標，以回應股東的期待。而順藥的LT3001就是上藥引進的第一個藥物。希望以這個專案做為起點，雙方未來有更多合作，進行更多交流。運用雙方的優勢，打造世界級的新藥。

根據雙方先前簽訂的協議，上藥將與順藥在中國大陸合作開發LT3001。順藥將取得簽約金和研發里程金最高可達人民幣2億6仟萬元（約新台幣11億3仟萬元）。

里程碑包含簽約金及上藥取得該產品相關資料並完成審閱人民幣3仟5百萬元，全球第1位三期臨床試驗病人收案人民幣3仟萬元，全球三期臨床試驗成功且產出報告人民幣1仟5百萬元，獲准美國、歐洲或中國任一藥證人民幣1億8仟萬元。外加銷售里程金最高可達人民幣2仟8百萬元，以及該產品未來6%~12%的銷售權利金。