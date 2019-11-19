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台南-KY衝刺品牌通路 投4,440萬元成立新合資公司

2019-11-19 16:41經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

台南-KY（5906）衝刺品牌通路布局，今（19）日公告透過旗下斐樂和高青時尚等兩家子公司，與另一家品牌公司合資設立新公司鴻延，共同擴展運動休閒品牌的經銷市場。

斐樂和高青時尚分別投下4,040萬元和400萬元，取得鴻延50.5%和0.5%的股權。

台南-KY合計投資金額為4,440萬元，取得鴻延過半的51%股權，惟公司未透露另一品牌合作夥伴的身份，只表示鴻延為台南-KY與國內另一家品牌公司合資成立的新公司，將負責運動休閒品牌的經銷，尤其是鞋類的部分。

台南-KY 兩年多前，砸下2.87億元併購台灣斐樂，取得國際知名運動用品牌FILA台灣區製造與銷售授權，時間長達10年，此次合資成立鴻延，就是希望進一步衝刺品牌通路的布局。

鴻延初期主要經銷台南-KY旗下的FILA，以及另一合作公司旗下的品牌；為了集團長遠發展，未來台南-KY不排除會再引進更多品牌。

台南-KY今年前三季營收13.58億元，年增15.4%；稅後小賺556.7萬元，比起去年同期淨損1,981萬元「轉虧為盈」，換算每股純益0.19元。

營收

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