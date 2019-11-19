台南-KY衝刺品牌通路 投4,440萬元成立新合資公司
2019-11-19 16:41
經濟日報 記者曾仁凱
／即時報導
台南-KY（5906）衝刺品牌通路布局，今（19）日公告透過旗下斐樂和高青時尚等兩家子公司，與另一家品牌公司合資設立新公司鴻延，共同擴展運動休閒品牌的經銷市場。
斐樂和高青時尚分別投下4,040萬元和400萬元，取得鴻延50.5%和0.5%的股權。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
台南-KY合計投資金額為4,440萬元，取得鴻延過半的51%股權，惟公司未透露另一品牌合作夥伴的身份，只表示鴻延為台南-KY與國內另一家品牌公司合資成立的新公司，將負責運動休閒品牌的經銷，尤其是鞋類的部分。
台南-KY 兩年多前，砸下2.87億元併購台灣斐樂，取得國際知名運動用品牌FILA台灣區製造與銷售授權，時間長達10年，此次合資成立鴻延，就是希望進一步衝刺品牌通路的布局。
鴻延初期主要經銷台南-KY旗下的FILA，以及另一合作公司旗下的品牌；為了集團長遠發展，未來台南-KY不排除會再引進更多品牌。
台南-KY今年前三季營收13.58億元，年增15.4%；稅後小賺556.7萬元，比起去年同期淨損1,981萬元「轉虧為盈」，換算每股純益0.19元。
留言