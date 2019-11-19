親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

港警強攻理大圍城：香港萬人自發救援的「解圍夜戰」

父親驚訝！新光金公主吳欣盈從政 母：妳非家族第一人

台泥營運旺 嘉泥成贏家、前三季EPS賺贏去年

2019-11-19 12:35經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

嘉泥受惠認列台泥（1101）股利收入，今年前三季每股稅後純益（EPS）2.3元，不僅贏去年一整年，還創近十年最高。台泥近兩年營運穩健，法說會上也釋出樂觀訊息，法人看好台泥明年具高殖利率優勢，嘉泥可望持續受惠。

嘉泥今年第3季單季稅後純益7.57億元，年增56.4%；每股純益（EPS）為1.17元。在台泥9.59億股利益入帳，還有中國大陸聯合水泥停業資產處分利益1.3億元人民幣（約合5.6億新台幣）挹注下，今年前三季稅後純益14.85億元，年增68.19%，EPS為2.3元。

不過，受台北港的倉儲物流事業東砂、煤炭承攬業務持續減少影響，嘉泥前三季營業利益虧損2.26億元，毛利率則降至11.75%。

另外，嘉泥旗下嘉泥建設今年起轉為權益法認列，嘉泥建設相關租賃收入從嘉泥合併營收中剔除，也是營業利益下降其中原因。

展望未來，嘉泥表示，除台泥股利每年貢獻穩定現金流外，明年hotel collective開幕後，旅宿事業營收佔比將逐年拉高，挹注公司營收成長。同時資產活化動作持續，高雄岡山舊廠正在進行整地，最遲明年上半年就能完成。

台泥召開法說會，公司指出，大陸水泥今年來價格穩定，且台泥國際私有化完成後，其收入100%認列；同時，和平電廠等各項轉投資今年表現穩健，推升整體獲利表現。台泥前三季稅後純益177.19億元，年增11.13%；每股盈餘（EPS）3.24元。

明年來看，台泥認為，雖然大陸市場不確性因素增加，包括貴州水泥價格低迷，且南方有新增產能，展望相對變得保守。但歐非水泥事業及綠能等各項新事業貢獻將更明顯，整體上仍持審慎樂觀態度。

台泥嘉泥EPS

相關新聞

總太台中新案 買氣熱

2019-11-19 00:19

神隆針劑新品 在美上市

2019-11-18 23:36

華夏：PVC將迎採購潮

2019-11-18 23:35

淘帝雙11業績告捷 本月營收挑戰新高

2019-11-18 14:37

淘帝-KY雙11業績告捷 11月營收可期

2019-11-18 12:04

運動器材股展實力 喬山、岱宇買盤增溫

2019-11-18 11:53

允強毛利升 土耳其新廠估2021第3季投產

2019-11-18 11:52

熱門文章

全球最大5G ETF持股全揭露 九台廠入列

2019-11-18 18:57

5G ETF人氣爆棚 漲幅、溢價雙飆7%

2019-11-19 09:35

15檔必勝股 5G鏈搶鋒頭

2019-11-19 00:21

經濟解析／外資連26天狂買鴻海 法人提醒這件事

2019-11-18 18:56

ETF最前線／美中台多頭不死 等急殺上車

2019-11-18 14:24

工具機拚反彈 美資喊進亞德克

2019-11-18 14:24

五檔記憶體 外資喊買

2019-11-18 22:47

Q3毛利率逾三成 15檔獲利耀眼股出列

2019-11-19 11:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top