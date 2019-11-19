台泥營運旺 嘉泥成贏家、前三季EPS賺贏去年
2019-11-19 12:35
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
嘉泥受惠認列台泥（1101）股利收入，今年前三季每股稅後純益（EPS）2.3元，不僅贏去年一整年，還創近十年最高。台泥近兩年營運穩健，法說會上也釋出樂觀訊息，法人看好台泥明年具高殖利率優勢，嘉泥可望持續受惠。
嘉泥今年第3季單季稅後純益7.57億元，年增56.4%；每股純益（EPS）為1.17元。在台泥9.59億股利益入帳，還有中國大陸聯合水泥停業資產處分利益1.3億元人民幣（約合5.6億新台幣）挹注下，今年前三季稅後純益14.85億元，年增68.19%，EPS為2.3元。
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不過，受台北港的倉儲物流事業東砂、煤炭承攬業務持續減少影響，嘉泥前三季營業利益虧損2.26億元，毛利率則降至11.75%。
另外，嘉泥旗下嘉泥建設今年起轉為權益法認列，嘉泥建設相關租賃收入從嘉泥合併營收中剔除，也是營業利益下降其中原因。
展望未來，嘉泥表示，除台泥股利每年貢獻穩定現金流外，明年hotel collective開幕後，旅宿事業營收佔比將逐年拉高，挹注公司營收成長。同時資產活化動作持續，高雄岡山舊廠正在進行整地，最遲明年上半年就能完成。
台泥召開法說會，公司指出，大陸水泥今年來價格穩定，且台泥國際私有化完成後，其收入100%認列；同時，和平電廠等各項轉投資今年表現穩健，推升整體獲利表現。台泥前三季稅後純益177.19億元，年增11.13%；每股盈餘（EPS）3.24元。
明年來看，台泥認為，雖然大陸市場不確性因素增加，包括貴州水泥價格低迷，且南方有新增產能，展望相對變得保守。但歐非水泥事業及綠能等各項新事業貢獻將更明顯，整體上仍持審慎樂觀態度。
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