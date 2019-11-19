中航獲利季增 股價慶賀
2019-11-19 12:24
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
中航（2612）第3季的每股稅後盈餘（EPS）為0.45元，較上一個季每股稅後0.33元好，出現逐季成長的趨勢，合併稅後盈餘2.78億元，年減22.73%，EPS 1.41元，隨著海岬型指數（BCI）回升，中航營運可望一季比一季好，中航今（19）日吸引買盤布局，盤中來到29.95元，漲幅達1.5%。
中航近年來已經多角化經營，上半年內陸貨櫃運輸及物流業務營收占比為47%、散裝海運占比51%，代理空運及其他業約2%，隨著散裝船運價回升中航的營收、獲利占比將會提升，法人預估，中航第3季的獲利已經比第2季好，推估第4季還會比第3季好，下半年業績及獲利有機會優於上半年。
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中航主要以海岬型船舶為主，這波反彈最大的為海岬型船舶，受惠於環保因素還是造成散裝船市場供需變化，目前對於市場供、需影響最大的還是2020年限硫法規生效，這漾的市場變化，也讓市場供需變吃緊，目前海岬型的日租金在2.5萬美元，中航明年獲利依舊可期。
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