台泥明上秀 對岸動能受矚目

2019-11-17 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



台泥集團旗下台泥、國際中橡、信昌化等集團三家上市公司明（18）日舉行聯合法說會，由於中國大陸實施供給側改革，支撐大陸水泥價格居高不下，台泥已經連兩年營運大好，法人關心明年大陸水泥市場動能能否延續。 台泥集團法說會觀察重點 圖／經濟日報提供 分享 facebook

台泥集團法說會，將由台泥董事長張安平、國際中橡暨信昌化董事長辜公怡共同主持。台泥已公布第3季財報，累積今年前三季稅後純益177.19億元，比去年的歷史高峰再成長11.1%，換算每股純益（EPS）已達3.24元。由於年底許多工程趕工，是水泥業的傳統旺季，台泥10月營收衝上今年新高，法人看好第4季有旺季效應加持，台泥今年全年EPS很有機會挑戰去年的歷史新高4.37元，連兩年大賺。

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至於法說會上首要關注焦點，在於明年大陸水泥市場的展望。因為這兩年台泥營運大好，主要受惠大陸實施「供給側改革」，淘汰落後產能，順勢解決市場產能過剩問題，支撐大陸水泥價格居於高檔；加上因應美中貿易戰，大陸政府全力推動基礎建設以刺激內需，帶動水泥需求，使得水泥業成為少數逆勢受惠這波貿易戰的族群之一。

不過大陸從2016年開始實施供給側改革，時間已經三年，相關效益已大致反應，接下來大陸水泥市場行情能否續旺，將牽動台泥獲利表現。