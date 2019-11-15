永豐餘大漲逾5% 造紙類股漲幅居冠

2019-11-15 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



沈寂已久的造紙股上演龍頭股的逆襲！在永豐餘（1907）的大漲下，今（15）日上市造紙類股指數盤中來到186.39點，漲幅逾2%，不僅盤中漲幅居各類股之冠，並一口氣站上5日、月線與季線。指標股永豐餘盤中來到12.65元，漲幅逾5%，以長紅棒之姿創今年以來股價新高，包括正隆與榮成盤中漲幅也逾1%。

永豐餘14日召開法說會，因多元投資綜效展現，前三季每股盈餘1.11元，年增37%。公司表示，受國際漿價及回收紙價於第3季下跌影響，第3季合併營業收入190.96億，季增0.7%，年減4.5%，但營業外收支因轉投資事業挹注股利收入7億元，使第3季稅後淨利歸屬於母公司為11.79億元，較去年同期成長48.7%，單季每股稅後盈餘0.71元。

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永豐餘轉型為投控公司後，投資面向涵蓋紙業循環經濟、材料、IoT科技、生機生醫與金融創投。永豐餘表示，紙業事業群今年雖受漿紙價格降低影響營收，但北越新廠投產後市場需求暢旺，前三季合併營收僅受微幅影響；在獲利表現方面，工紙紙器事業群及消費品事業群產品組合改善獲利成長。

其他轉投資包括申豐特用應材專注高附加價值及差異化產品，有效提升獲利率;永道射頻技術持續拓展歐洲市場，並積極開發新零售市場，獲利穩健。

永豐餘前三季營業外收支因轉投資事業股利挹注、權益法認列轉投資獲利成長，累計前三季稅後淨利歸屬於母公司18.4億，年成長37.2%。前三季累積每股稅後淨利為1.11元。

永豐餘近年努力朝向循環經濟發展，公司表示，新屋廠於今年第4季正式啟用，是全台最大沼氣發電系統，目前新屋廠沼氣發電已設有兩套容量共計2,400kW的發電系統，並預計2020年第3季興建完工第3套容量1,560kW的發電系統，屆時年發電量將達3,200萬度。

另外，旗下的華紙去年推出的紙吸管出貨量大幅成長，今年將會朝鋁箔包紙吸管去發展。