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亞泥前三季EPS 4.29元 賺贏去年

2019-11-14 11:42經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

受惠大陸水泥量價齊揚，且轉投資山水水泥貢獻加持，亞泥（1102）今（14）日盤中公告第3季財報，每股大賺4.29元，賺贏去年全年的3.54元，榮登水泥廠獲利王；第4季旺季來臨，亞泥對全年獲利持樂觀態度。

亞泥第3季單季營業利益53.31億元，年增15%；稅後純益為43.39億元，年增41.27％；每股純益（EPS）為1.38元。前三季營業利益為162億元，年增31％；前三季稅後純益134.58億元，年增44.74％；EPS為4.29元，高於去年同期的2.96元。

在大陸市場的貢獻下，亞泥今年獲利強勁，其中法人關注的山水水泥，第3季旺季業績暴衝，今年前三季稅後純益為105.09億元；亞泥持股17.46％，光是第3季單季就認列了8.85億元，前三季共認列18.35億元。

亞泥表示，山東水泥今年來量價齊揚，每公噸銷售單價逼近400元人民幣，市佔率高的山水水泥因此受惠。與大陸其他地區不同，山水水泥營運高峰落在第3季，業績成長幅度為各季中最高。

亞泥10時公告財報後，午盤前股價隨即上漲至1.4%。

展望第4季，亞泥認為，大陸水泥市場供需將保持穩定，出貨量預估與去年持平，但在價格保持高位的情況下，獲利展望樂觀。

亞泥分析，需求方面，美中貿易戰持續，大陸經濟成長焦點轉到內需市場，政府基礎建設投資扮演重要關鍵，有力拉動水泥消費，確保未來需求強勁。

供給方面，隨著冬季到來，大陸水泥業錯峰生產進入高 峰期，且環保整治力度有增無減，將縮減市場供給，為價格提供支撐。

亞泥財報

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