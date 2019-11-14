冠星12月5日掛牌上市 採競價拍賣新制、底價138.6元
運動服飾短纖布料供應商冠星冠星-KY（4439）預計12月5日掛牌上市，將採競價拍賣，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為138.6元，另外20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫定為158元。
競價拍賣從11月15日起至19日止，底價依國際慣用的本益比法評估，並綜合考量公司所處產業、經營績效、未來產業前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，將競拍底價敲定為每股138.6元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。
冠星-KY將自11月25日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.14倍為上限，暫定為每股158元。
冠星-KY為adidas、GAP、Decathlon、李寧及PUMA等國際知名品牌運動休閒服飾指定布料供應商，冠星-KY透過與終端品牌商直接對接的營銷模式，對於產品售價及公司利潤能掌握主控權；除致力於新產品與織造及染整技術的開發的研發外，對於產品品質也相當堅持，獲得品牌大廠授予自檢認證，產品品質深獲各主要品牌大廠的信賴。
冠星-KY除深耕中國內需及外銷市場外，2011年在柬埔寨獨資成立柬埔寨子公司建立織造、染整一體的生產工廠，以就近供貨給柬埔寨及越南兩國的成衣廠，成為adidas在柬埔寨最具規模的成衣布料供應商；2019年設立越南新廠，預計2020年投產，加深東南亞佈局。
冠星-KY營運規模成長，2017~2018年度及2019年上半年度合併營業收入分別為44.1億元、57.7億元及37.2億元，2018年度及2019年上半年度每股盈餘分別為11.45元及8.34元。
根據研調機構statista預估，2024年全球產值將達到2,198億美元，未來五年年複合成長率為4.01%，顯示運動休閒服裝市場仍有明顯的成長空間，消費市場對於兼具時尚、機能的衣著的需求仍持續成長。
冠星-KY憑藉著其高品質的產品並與終端品牌客戶緊密合作，2019年成功切入全球最大運動品牌商Nike供應鏈，最快將自2020年上半年開始出貨，展望未來，整體業績成長可期。
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