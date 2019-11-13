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和泰股價創新高 金雞母和潤12月9日上市

2019-11-13 16:57經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

汽車租賃龍頭和潤企業（6592）12月9日即將上市，今年獲利股價雙創新高的和泰車在旗下金雞母即將上市後，和泰集團多角化的成果更受矚目。

和潤為和泰車持股65.77%的子公司，和泰車Toyota 及Lexus 2019年前三季台灣市占率達31.9%，有助和潤在台灣汽車分期市場保持領先地位。在多角化經營策略下，今年前三季稅後淨利來到18.15億，較去年同期成長32%，EPS為4.55元，優於去年同期的3.5元。

和潤在台灣主要核心業務為汽車分期付款，此外，近年來亦同步發展重型機車與一般機車分期、商用貨車與大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期以及知名品牌工具機分期等業務，全台共有15個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務（應收帳款收買）為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

2018年台灣新車市場雖較前年下滑，但對於和潤而言，卻仍是豐收的一年，無論在新車、中古車、機車、一般商品及機器設備等各分期業務皆有所成長，總承作金額達746億，較前一年成長14%。

大陸轉投資事業（和運國際租賃有限公司）雖面臨大陸經濟成長率放緩影響，於去年業績、獲利仍雙創新高。整體而言，和潤於2018年合併承作金額921億元，合併稅後淨利18.3億，EPS達到4.7元。

雖然IMF下修2019年全球經濟成長率，但和潤在業務面仍積極拓展個人金融、企業金融產品，財務、風險面維持優良信用評等，強化風控能力，作業流程也持續精進，落實行動化、數位化、雲端化的具體作為；這也使得公司今年表現依舊亮眼。

此外，日前台灣交通部推動「補助計程車汰舊換新」方案，針對車齡七年以上計程車補助汰舊換新，購買燃油車、油電車、電動車將補助15~35萬元不等的費用。

目前全台計程車約8萬多輛，和潤在計程車新車分期市場有著高市佔率。若以交通部預計補助1.2萬輛計程車汰舊換新來看，「補助計程車汰舊換新」方案將可為和潤帶來亮眼的營運動能。

租賃汽車龍頭老大和潤汽車上市。 記者邱馨儀／攝影
租賃汽車龍頭老大和潤汽車上市。 記者邱馨儀／攝影
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