親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

和潤前三季EPS 4.55元

2019-11-13 14:58經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

和泰集團最近喜訊頻傳，和泰車前三季每股稅後純益（EPS）達16.2元，改寫同期新高紀錄外；旗下和潤企業（6592），業務橫跨兩岸的全方位分期租賃服務公司今（13）日舉辦上市前業績發表會，和潤在台灣主要核心業務為汽車分期付款。

和潤為和泰車持股65.77%的子公司，受惠於和泰車Toyota 及Lexus今年銷售創佳績，2019年前三季台灣市占率達31.9%，有助和潤在台灣汽車分期市場保持領先地位；另外，和潤也積極推動多角化經營策略，今年前三季稅後淨利來到18.15億，年增率32%，EPS為4.55元，優於去年同期的3.5元。

和潤近年也同步發展重型機車與一般機車分期、商用貨車與大客車分期、醫療設備分期、營建機具分期以及知名品牌工具機分期等業務，全台共有15個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務，應收帳款收買為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。

2018年台灣新車市場雖較前年下滑，但對於和潤而言，卻仍是豐收的一年，無論在新車、中古車、機車、一般商品及機器設備等各分期業務皆有所成長，總承作金額達746億，較前一年成長14%。

另外，和潤2007年於中國上海合資設立和運國際租賃、2014年設立和運（上海）商業保理，在中國市場布局已十年，於沿海及內陸一線城市設有24個營業據點，深耕汽車租賃、分期及設備租賃等業務，提供一條龍客製化企業金融服務，雖面臨大陸經濟成長率放緩影響，於去年業績、獲利仍雙創新高。

雖然IMF下修2019年全球經濟成長率，和潤在業務面仍積極拓展個人金融、企業金融產品，財務、風險面維持優良信用評等，強化風控能力，作業流程也持續精進，落實行動化、數位化、雲端化的具體作為；這也使得公司今年表現依舊亮眼。

和潤企業今天舉辦上市前業績發表會。 記者黃淑惠／攝影
和潤企業今天舉辦上市前業績發表會。 記者黃淑惠／攝影
分享
和泰車旗下和潤企業即將上市因已業務橫跨兩岸的全方位分期租賃服務今天吸引許多法人前...
和泰車旗下和潤企業即將上市因已業務橫跨兩岸的全方位分期租賃服務今天吸引許多法人前來聆聽業績發表會。記者黃淑惠／攝影
分享
和潤董事長田天明（左二）看好公司今年及明年的營運展望。 記者黃淑惠／攝影
和潤董事長田天明（左二）看好公司今年及明年的營運展望。 記者黃淑惠／攝影
分享

和泰車經濟成長率

相關新聞

新品亮相、資產活化 聲寶攻波段高點

2019-11-13 13:49

富爸爸好賺 和潤今年業績可期

2019-11-13 13:43

麗豐第三代趙承佑接總座 前三季每股賺13.27元

2019-11-13 13:43

回溫有影 中鋼：明年上半先蹲後跳

2019-11-13 13:43

日成大客戶抽單前十月營收減近五成 下半年營運已止血

2019-11-13 11:13

麗豐-KY第三代接班 趙承佑任總經理

2019-11-13 11:04

神達明年成長可期 早盤股價挾量逆勢上攻

2019-11-13 10:31

和泰車 上季獲利 創新高

2019-11-13 00:24

上銀 單季純益 減77%

2019-11-12 23:35

宏全 每股賺4.16元

2019-11-12 23:27

長虹每股賺7.48元 衰退39%

2019-11-12 23:27

美利達獲利 大增57%

2019-11-12 23:26

儒鴻大客戶 將擴大下單

2019-11-12 23:26

卜蜂 今年EPS將逾4元

2019-11-12 23:26

好樂迪 今年EPS 拚6元

2019-11-12 23:26

國光流感疫苗 明年在泰上市

2019-11-12 23:25

聲寶 本季業績估增一成

2019-11-12 23:23

禾聯碩前三季EPS 9.32元 全年獲利稱霸上市家電五雄

2019-11-12 21:54

上銀前三季每股稅後純益5.9元 估明年Q2起逐季回溫

2019-11-12 15:53

聲寶總座許經朝：第4季業績年增一成以上

2019-11-12 15:04

中鋼、允強今法說 聚焦明年

2019-11-12 14:36

上銀法說失靈 今收跌2元

2019-11-12 14:22

世紀鋼 獲東北亞離岸風電詢價

2019-11-12 14:22

翔宇前十個月營收16.08億元 年增3.72％

2019-11-12 13:31

中鋼、允強今法說 明年營運展望成焦點

2019-11-12 12:24

信紘科前三季EPS 0.8

2019-11-12 12:11
看更多

熱門文章

大聯大擬以每股45.8元 公開收購文曄三成股權

2019-11-12 16:41

29年前最高點時的績優股抱到今天 這三檔漲最猛

2019-11-13 10:07

鴻海三利多 外資押寶

2019-11-12 23:35

鴻海認購亞太電信私募100億元 參與5G頻譜競標

2019-11-13 13:37

鴻海前三季每股賺4.87元 Q3淨利季增八成

2019-11-13 15:11

台積Q3配息2.5元 明年發放

2019-11-12 23:35

無線耳機類股 強彈

2019-11-12 23:28

AirPods Pro熱賣 TWS概念股點火強彈

2019-11-12 17:21

季報轉機族群 吸睛

2019-11-12 23:28

今年前三季賺贏去年一整年 三大法人搶先卡位這些公司

2019-11-13 12:29

欣興前三季每股賺1.5元 Q3淨利創八年同期新高

2019-11-12 20:10

大聯大敵意併購 文曄漲停鎖死、逾99萬張排隊買

2019-11-13 10:28

鴻海法說會前股價走軟 和碩走強

2019-11-13 11:43

禾聯碩前三季EPS 9.32元 全年獲利稱霸上市家電五雄

2019-11-12 21:54

鴻海今法說 行情小漏氣

2019-11-13 13:49

外資連22買台股 最愛的鴻海大漲24.8%

2019-11-12 22:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top