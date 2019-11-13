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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

三聯前三季EPS 2.51元 賺贏去年全年

2019-11-13 13:33經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

三聯（5493）拓展新南向市場有成，董事會通過今年第3季財報，累計今年前三季稅後純益1.11億元，年增49.9%，每股稅後純益（EPS）為2.51元，賺贏去年全年的2.5元，推升今年營運走揚。

三聯科技定位為「感系統整合服務」的專業提供者，今年10月出貨147組地震預警系統至印尼，協助印尼氣象局 （BMKG）建立災害管理系統。積極拓展海外市場的三聯，已協助地震頻仍的印度、中國等國家建立大型預警網絡，並將MIT產品外銷至韓國、美國、新南向國家等市場 ，業績占比達65%。

近五年來，海外市場貢獻業績平均年成長率均保持在10~15%。

近年來，世界各地災變頻發生，防災物聯網、國土環境監測已經成為許多城市建設的重點實施項目。三聯科技2000年開發第一個國人自製地震預警感知儀後，並積極投入防災產業振動安全監測升級計畫， 善用環境大數據與 AIoT科技，已發展為瞻基礎建設與防災的研發實踐者。

落實新南向政策的三聯科技， 10月出貨147組地震預警系統至印尼，協助氣象局 （BMKG）建立災害管理系統。三聯也參與國災智慧環境監測建構案（包括：尼泊爾、菲律賓、不丹等環境監測整合及維運），並已向政府申請前瞻基礎建設相關補助案。

三聯表示，地震預警系統已經取得TAF認證，全台建立超過700個校園測站實績。

這項全方位地震預警與結構振動監測解決案，不僅導入生活、協助鎮守家園，也適用於智慧廠房與智慧城市。並可在震前發佈預警；震中透過物聯網聯動機制，自動啟動避災相關應變控制；震後結構快篩健康檢測。在近年來的歷次地震，有效助台灣半導體廠房、高科技產業、高鐵、校園與建築物減輕地震災損。

有鑑於，台灣橋梁其結構健康安全臨多種災害風險的高度威脅，包括地震、颱風洪水山崩土石流及腐蝕老劣化等，三聯結合先進技術與科技，提供橋梁監測智慧解決方案，將於11月15日與中國土木水利工程學會合作舉辦「台灣橋梁管理即時監測研討會」，會中三聯董事長林大鈞，將分享國際橋梁監測系統案例。

地震新南向政策

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