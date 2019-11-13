聲寶推新品 股價攻波段高點
2019-11-13 12:04
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
聲寶（1604）日前舉行2020新品發表會，國產首款55吋及65吋兩款4K QLED量子點電視等新品亮相，期望進一步刺激營收成長，目標本季內銷雙位數成長。聲寶業績助攻，今（13）日吸引買盤進場挹注，激勵股價逆勢走揚、向上跳空，盤中一度攻上波段高點20.5元，11月第二度改寫近三年股價新高。
聲寶今年除了家電本業帶進獲利，並在第2季認列處分台中廠利益，累計前三季稅後純益7.24億元，每股純益（EPS）1.96元，獲利表現超越去年全年；累計前十個月，合併營收60.38億元，年減1.78%，衰退幅度漸收斂。
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法人表示，聲寶7月起每月內銷營收皆較去年同期成長，力拚全年營收較去年小增，新品助攻下，明年持續成長可期。
聲寶集團總裁陳盛沺、總經理許經朝等高層，共同出席新品發表會，喊出「年輕化」、「輕奢主義」的品牌新定位，盼加速新品上市，刺激買氣。
許經朝指出，家電業環境嚴峻，情況不明，但第3季內銷營收成長逾一成，本季內銷營收若再成長超過一成，可望彌補上半年衰退。
11月起，玻璃門變頻冰箱、新款4K電視、PICO PERE洗衣機等新品推出，可望有雙位數成長。
此外，聲寶積極活化資產，占地約一萬多坪的台南廠即將完工。陳盛沺表示，台南廠預計明年第2季完工，第3季開始量產，初期生產洗衣機、空調等大家電，以及除濕機等小家電，同時也替台商代工顯示器、物聯網（IoT）、電子相關等產品，物流也會移到台南。
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