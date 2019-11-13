麗豐-KY第三代接班 趙承佑任總經理
2019-11-13 11:04
經濟日報 記者嚴雅芳
／即時報導
麗豐-KY（4137）董事會決議通過新人事任命案，由趙承佑擔任麗豐-KY執行長兼任麗豐-KY總經理一職。
趙承佑是集團第三代，為董事長陳碧華之子，過去於集團內任職過克麗緹娜品牌營運長、哲美學院營運長，熟稔集團產品開發及市場營銷等領域。他表示，未來將持續打造完整的「數位化美業產業鏈」，將集團推向全球美容業的領導地位。
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麗豐-KY今年前三季獲利表現斐然，受惠於旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店在大陸地區招商拓展、提升單店營收等表現上，均維持穩定發展的態勢，帶動整體營運規模持續擴大，挹注整體毛利率提升達85％，營業利益率站穩36％水準，稅後淨利達10.55億元，稅後每股純益13.27元，營業利益及稅後淨利分別較去年同期成長16.67％、17.3％。
新任總經理趙承佑為集團接班人，曾創立哲美學院，取得上海第一家工商局頒發的美容行業職業技能培訓營業執照，也為麗豐-KY旗下美容通路打造了第二個品牌「RnD璦緹｣專營美甲美睫項目，藉此吸引年輕族群擴大客戶基礎，目前已布局超過400家加盟店。在他的促使下，克麗緹娜並全面實施數位化轉型、數據分析指標等改造工程，以數據訊息彙總分析為工具。
此外，他也積極整合醫美行業、抗衰老產業，打造「數位化美業產業鏈」。
趙承佑表示，企業的核心價值在於產品市場定位、品牌形象塑造，最終表現在消費者的認同及感受。克麗緹娜過去20年在中國美容市場快速成長並奠定良好的基礎，面對資訊碎片化、數據快速流通的時代，未來將是「良幣驅逐劣幣｣，因此將全力推動精準行銷、有效管理、全球布局等各項重點計畫，目標邁向下一階段營運成長高峰。
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