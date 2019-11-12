台泥擬投資41.5億元 在中部蓋漁電型太陽能電廠
2019-11-12 22:26
經濟日報 記者曾仁凱
／台北即時報導
台泥（1101）全力參與綠能開發，今天代子公司台泥綠能公告，將投資41.5億元，在中部地區規劃投資漁電型太陽能電廠。另外台泥今天董事會也通過增資台泥綠能40億元，為接下來的投資計畫先補充糧彈。
台泥資深副總暨發言人黃健強表示，台泥綠能打算在彰化、嘉義等中部一帶，選擇2、3個地點，配合政府整合一些漁塭，在上面蓋漁電型的太陽能電廠。今天董事會先通過增資案，接下來還有一些整合、環評等工作要進行。
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台泥持續發展綠能事業；先前也在彰濱工業區打造太陽能光電廠，第一期2MW去年底已經完工併網，並隨即接續啟動第二期工程。
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