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禾聯碩前三季EPS 9.32元 全年獲利稱霸上市家電五雄

2019-11-12 21:54經濟日報 記者張義宮／即時報導

智慧家電禾聯碩 (5283)董事會12日通過前三季財報，每股純益 (EPS) 9.32元，全年獲利將可蟬聯上市「家電五雄」 第一，冷氣、電視及小家電扮演業績的銷售主力。

禾聯碩10月營收4.1億元，年增56.5%、月減9.2%；相較去年同期大幅成長來自一級能效CSPF的變頻空調持續銷售有成，加上小家電的吸塵器、掃地機器人及DC直流風扇等，亦扮演助攻角色。1至10月營收49.67億元，年增8.8%。

禾聯碩表示，第3季單季營收億16.98元，年增20%、季增0.8%，稅後純益2.53億元，年增22.2%，季減6.1%，EPS 3.34元；前三季營收45.57億元，年增6.4%，稅後純益6.6億元，年減4.4%，EPS 9.32元。

法人預估，今年禾聯碩的EPS將可超過一個股本，將可連續四年EPS都有10元以上的佳績。昨日股價收在98元，上漲1元。

禾聯碩強調，智慧家電是營運發展的核心，自第2季起推出量子點的新款液晶電視，有50、55、58及65吋四款4K新機種，成為4K電視的新主力。

因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品項快速擴增，禾聯碩指出，相繼完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，同時規劃於高雄和發工業區投入冰箱生產線，第4季進入試產，以300公升以上一級變頻機種為主，未來再增添營運成長動能。

今年營收主力的冷氣方面，禾聯碩推出多款R32一級變頻機種，以及防沼氣功能的冷氣，獲得消費者熱絡反應。防沼氣具有防腐蝕功能，對業績有加乘效果，今年冷氣業績將超越去年。

禾聯碩董事會通過前三季財報，每股純益 (EPS) 9.32元，全年獲利將可蟬聯上...
禾聯碩董事會通過前三季財報，每股純益 (EPS) 9.32元，全年獲利將可蟬聯上市「家電五雄」 第一。記者張義宮／攝影
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