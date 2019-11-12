禾聯碩前三季EPS 9.32元 全年獲利稱霸上市家電五雄
2019-11-12 21:54
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
智慧家電廠禾聯碩 (5283)董事會12日通過前三季財報，每股純益 (EPS) 9.32元，全年獲利將可蟬聯上市「家電五雄」 第一，冷氣、電視及小家電扮演業績的銷售主力。
禾聯碩10月營收4.1億元，年增56.5%、月減9.2%；相較去年同期大幅成長來自一級能效CSPF的變頻空調持續銷售有成，加上小家電的吸塵器、掃地機器人及DC直流風扇等，亦扮演助攻角色。1至10月營收49.67億元，年增8.8%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
禾聯碩表示，第3季單季營收億16.98元，年增20%、季增0.8%，稅後純益2.53億元，年增22.2%，季減6.1%，EPS 3.34元；前三季營收45.57億元，年增6.4%，稅後純益6.6億元，年減4.4%，EPS 9.32元。
法人預估，今年禾聯碩的EPS將可超過一個股本，將可連續四年EPS都有10元以上的佳績。昨日股價收在98元，上漲1元。
禾聯碩強調，智慧家電是營運發展的核心，自第2季起推出量子點的新款液晶電視，有50、55、58及65吋四款4K新機種，成為4K電視的新主力。
因應營運規模快速成長及小家電、洗衣機、冰箱等產品項快速擴增，禾聯碩指出，相繼完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，同時規劃於高雄和發工業區投入冰箱生產線，第4季進入試產，以300公升以上一級變頻機種為主，未來再增添營運成長動能。
今年營收主力的冷氣方面，禾聯碩推出多款R32一級變頻機種，以及防沼氣功能的冷氣，獲得消費者熱絡反應。防沼氣具有防腐蝕功能，對業績有加乘效果，今年冷氣業績將超越去年。
留言