聲寶總座許經朝：第4季業績年增一成以上
2019-11-12 15:04
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
家電大廠聲寶 (1604)總經理許經朝表示，經過上半年整理及去化庫存後，從第3季起營收明顯提升，預估第4季業績可望年增10%以上，補回上半年衰退，全年營收相較去年將是持平，甚至有機會微幅增加。
法人預估，聲寶今年在處分業外挹注，看好每股純益(EPS)2元起跳，是近15年最佳。
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前三季聲寶稅後純益7.24億元，EPS 1.96元，是2004年以來同期最好，主要有處分台中土地資產的業外挹注，以及本業表現逐季成長。
聲寶今 (12)日舉行新產品發表會，由聲寶總裁陳盛沺、副董事長陳盛泉、許經朝等主持。許經朝是接掌總經理之後，首次主持新產品發表會。
許經朝說：「從第3季財報可以看到聲寶進步很多，從通路及經銷商都持持正面態度，並對聲寶促銷方式都給予肯定及配合，願意給台灣品牌的聲寶有更多機會，自7月之後，每個月營收都比去年同期成長，預期第四季及明年在新產品加入銷售，會更好的成長力道。」
陳盛沺強調，今年新產品訴求以「輕奢主義，給自己一個SAMPO」，宣告2020年品牌新定位，提供消費者視覺、聽覺、觸覺全新感受。此次聲寶推出旗艦QLED量子點顯示器，有55、65吋兩種規格；頂級旗艦4K QLED顯示器，提供消費者高CP值影音享受。
同時聲寶也推出新一代「4K智能聯網顯示器」QA、JA系列，內鍵合法授權的數位影音BANDOTT應用系統，不需設定可直接連結愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等。
活化土地資產方面，陳盛沺說，土城的4,000土地規劃三棟明年上半年動工興建，訴求熟齡園區可三代同堂，預計2022年完成，總面積約1.5至1.8萬坪，預計興建成本約20億元，以鄰近的每坪40萬銷售來看，總銷可達60億元。
陳盛沺表示，台南工廠有1萬多坪土地，明年第1季建置完成，第2季開始投產，先將空調、洗衣機、除濕機先行進駐，接著會有冰箱，另外，替台商代工顯示器及IOT產品，部分物流也會進駐。隨著工廠移至台南，林口總部土地將規劃作為高科技園區，目前正進行山坡起解編。
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