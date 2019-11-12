翔宇前十個月營收16.08億元 年增3.72％
2019-11-12 13:31
經濟日報 記者陳書璿
／即時報導
翔宇生醫（6539）公布10月合併營收1.56億元，受惠於旗下 DV 保養品在兩岸銷售表現繳出優異的成績，加上 DV 保健食品穩定挹注營收下，單月營收較上月成長 9.0％；累計今年前十個月合併營收16.08億元，年增3.72％。
翔宇表示，藉由各大銷售通路包括康是美、momo 購物網等於 10 月起陸續舉辦年度大型行銷銷售活動，翔宇亦積極透過快閃店的體驗活動及促銷優惠方案等搶攻美麗商機，除了強化《DV TOKYO》的品牌知名度，也帶動旗下 DV 保健食品及保養品皆有明顯的銷售成長，推升 10 月營收繳出月增的成績。
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此外，受惠今年以來成功將 DV TOKYO 系列保養品打進大陸優購、環球購物及央廣等電視購物台後，推升累計今年前十月來自大陸市場的營收有明顯較去年同期成長，凸顯 DV 品牌知名度在大陸市場逐步提升的態勢。
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