中鋼、允強今法說 明年營運展望成焦點
2019-11-12 12:24
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
中鋼（2002）以及旗下子公司今（12）日下午一連兩日將召開集團聯合法說會，由於鋼市低迷，今年前三季獲利呈現衰退，法人將聚焦明年營運展望；不鏽鋼廠允強下午也舉行法說會，說明營運現況和展望。
截至目前，中鋼旗下子公司中鋼構與中鴻等均已公布第3季財報；中鋼構、中鴻因鋼市需求不振，今年前三季獲利均衰退，中鋼構稅後純益7725.6萬，年減12.6%；每股盈餘（EPS）為0.4元。
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中鴻前三季稅後純益4.21億元，年減82.9%，EPS為0.29元；中碳今年獲利也減少，前三季稅後純益11.39億元，年減0.67%，EPS 4.91元。
上市子公司中，今年前三季獲利正成長僅中聯資源、中宇，還有生產各式薄膜濺鍍靶材、太陽能電池用導電膠的電子廠鑫科。
展望第4季及今年全年，中鋼看法相對保守，但仍看看好明年首季，世界鋼鐵協會（WSA）估2020全球鋼材需求可增1.7％，首季有望淡季不淡。
LME鎳價至今仍在高點，雖然價格有撐，但由於需求疲弱，允強今年前三季稅後純益6.52億元，EPS為1.59元，均較去年同期減少。
允強表示，受美中貿易戰影響，工具機業等產業今年景氣較差，需求沒有增加，導致第3季業績衰退。
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