親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

等不到啟用…桃機新塔台宣傳片主角 資深航管員昨晚病逝

港警圍攻城市大學！ 催淚彈狂轟宿舍

中鋼、允強今法說 明年營運展望成焦點

2019-11-12 12:24經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

中鋼（2002）以及旗下子公司今（12）日下午一連兩日將召開集團聯合法說會，由於鋼市低迷，今年前三季獲利呈現衰退，法人將聚焦明年營運展望；不鏽鋼廠允強下午也舉行法說會，說明營運現況和展望。

截至目前，中鋼旗下子公司中鋼構與中鴻等均已公布第3季財報；中鋼構、中鴻因鋼市需求不振，今年前三季獲利均衰退，中鋼構稅後純益7725.6萬，年減12.6%；每股盈餘（EPS）為0.4元。

中鴻前三季稅後純益4.21億元，年減82.9%，EPS為0.29元；中碳今年獲利也減少，前三季稅後純益11.39億元，年減0.67%，EPS 4.91元。

上市子公司中，今年前三季獲利正成長僅中聯資源、中宇，還有生產各式薄膜濺鍍靶材、太陽能電池用導電膠的電子廠鑫科。

展望第4季及今年全年，中鋼看法相對保守，但仍看看好明年首季，世界鋼鐵協會（WSA）估2020全球鋼材需求可增1.7％，首季有望淡季不淡。

LME鎳價至今仍在高點，雖然價格有撐，但由於需求疲弱，允強今年前三季稅後純益6.52億元，EPS為1.59元，均較去年同期減少。

允強表示，受美中貿易戰影響，工具機業等產業今年景氣較差，需求沒有增加，導致第3季業績衰退。

中鋼構EPS

相關新聞

信紘科前三季EPS 0.8

2019-11-12 12:11

上月業績／鄉林+20% 長虹+23%

2019-11-11 23:38

六福 上月營收增13%

2019-11-11 23:38

儒鴻前三季每股純益11.54元 賺進一個股本

2019-11-11 23:38

乙盛前三季每股純益2.38元 年增65%

2019-11-11 23:37

金九銀十發酵 淘帝10月營收創高

2019-11-11 14:40

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

業績題材激勵 鈺齊-KY、泰昇-KY股價昂首

2019-11-11 11:18

雙11迎消費熱潮 電商概念股開高小漲

2019-11-11 10:32

強信前10月營收年減2.5％ 第4季可望優於第3季

2019-11-11 10:29

10月營收創新高 台嘉碩逆勢走揚

2019-11-11 09:53
看更多

熱門文章

國巨、大聯大將公布重大訊息 12日同步暫停交易

2019-11-11 18:38

國巨、大聯大停牌 傳發動併購

2019-11-12 00:40

台股失守10日均線 大跌152.26點收11,427

2019-11-11 14:01

富邦金前十月賺560.8億元、EPS 5.22元 拿下金控獲利王

2019-11-11 16:11

四大績優股抗震 法人調升目標價

2019-11-11 18:01

四績優股 內外資挺

2019-11-11 23:41

國巨第三季獲利優於預期 外資報告按讚

2019-11-11 14:40

十大營收成長股 外資喊加碼

2019-11-11 20:14

外資加碼鴻海 累計53.5萬張

2019-11-12 00:53

台股短線整理壓力大 月線多頭趨勢未變

2019-11-11 17:16

台股「超值」 外資連21買

2019-11-12 00:54

台積電持續長紅，台股還可以紅多久？股市大咖：現在就是減碼時機！

2019-11-12 10:10

上市櫃10月營收 今年新高

2019-11-11 23:25

11檔個股營收至少連六個月成長 獲法人買超

2019-11-11 20:19

券商10月獲利 大躍進

2019-11-11 23:41

群聯 Q3每股賺8.28元

2019-11-11 23:30

宏捷科上季EPS 0.91元 擬現增擴產

2019-11-11 23:33

旺季加持 台泥10月營收衝今年最高

2019-11-11 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top