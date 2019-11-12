信紘科前三季EPS 0.8
2019-11-12 12:11
經濟日報 記者張家瑋
／即時報導
半導體製程設備廠信紘科（6667）公布第3季財報，受惠大型擴建廠穩定的施作工程進度認列，稅後淨利0.22億元，季增322.61%、年減30.38%，每股稅後淨利0.63元；前三季稅後淨利0.28億元，每股稅後淨利0.8元。
信紘科表示，雖然今年以來因大型擴建廠案件營收比重增加，影響整體獲利表現，但在化學供應系統設備、製程特殊廢液回收減量設備等出貨裝機以及施作拆移機服務工程保持穩定貢獻營收基礎，帶動信紘科第3季的毛利率、營業利益率分別回升至17%、5%水準。
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展望第4季，隨著旗下全新製程機能水設備、化學供應系統、製程特殊廢液回收減量系統設備開始逐步出貨，將貢獻整體營運保持良好的成長動能；另一方面，也有望憑藉製程機能水設備及廠務設備等持續布局大陸半導體設備市場，未來信紘科營運新一波的成長動能待發酵。
信紘科指出，目前除了穩定施作拆移機服務工程貢獻營收成長基礎，客戶於中科晶圓廠與南科先進製程廠建置及擴充，旗下多項廠務系統設備之訂單需求也持續增加，有機會隨著優化產品結構的策略實施下，精進整體毛利率及獲利表現。
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