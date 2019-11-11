聲寶前三季獲利7.24億元 近16年最佳

2019-11-11 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



聲寶11日董事會通過前三季歸屬母公司稅後純益7.24億元，每股純益(EPS)1.96元，是2004年以來最好，主要有處分台中土地資產的業外挹注；聲寶12日將舉行年度新產品發表會，由總裁陳盛沺主持，智慧家電將是新產品的主軸。

聲寶表示，前三季營收55.07億元，年減2.8%，但營業淨利2.49億元，與去年1.81億元增加0.67億元，來自費用規模調整減少。營業外收支5.17億元，較去年同期5.67億元，減少8.7%，主要為認列瑞智投資收益減少0.8億元，歸屬母公司淨利7.24億元，年增12%，EPS為1.96元，優於去年同期的1.41元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

聲寶指出，第3季營收17.74億元，年增8%，季減9.8%；歸屬母公司稅後純益1.28億元，年減59%，EPS為0.35元，因去年同期有出售東莞土地獲利2.2億元。獲利季減74%，主因為第2季有出售台中潭子土地業外獲利3.61億元，是第3季獲利比去年同期及上季減少的要因。

聲寶表示，首次在林口聲寶屋舉行年度新產品發表會，一改過去在台北內湖典華飯店舉行的往例，可以節能開銷，將聲寶相關的液晶電視、冷氣、空氣清淨機等，運用在出租的聲寶屋內， 也可以讓經銷商了解聲寶屋的實際運作。