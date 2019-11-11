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聲寶前三季獲利7.24億元 近16年最佳

2019-11-11 18:44經濟日報 記者張義宮／即時報導

聲寶11日董事會通過前三季歸屬母公司稅後純益7.24億元，每股純益(EPS)1.96元，是2004年以來最好，主要有處分台中土地資產的業外挹注；聲寶12日將舉行年度新產品發表會，由總裁陳盛沺主持，智慧家電將是新產品的主軸。

聲寶表示，前三季營收55.07億元，年減2.8%，但營業淨利2.49億元，與去年1.81億元增加0.67億元，來自費用規模調整減少。營業外收支5.17億元，較去年同期5.67億元，減少8.7%，主要為認列瑞智投資收益減少0.8億元，歸屬母公司淨利7.24億元，年增12%，EPS為1.96元，優於去年同期的1.41元。

聲寶指出，第3季營收17.74億元，年增8%，季減9.8%；歸屬母公司稅後純益1.28億元，年減59%，EPS為0.35元，因去年同期有出售東莞土地獲利2.2億元。獲利季減74%，主因為第2季有出售台中潭子土地業外獲利3.61億元，是第3季獲利比去年同期及上季減少的要因。

聲寶表示，首次在林口聲寶屋舉行年度新產品發表會，一改過去在台北內湖典華飯店舉行的往例，可以節能開銷，將聲寶相關的液晶電視、冷氣、空氣清淨機等，運用在出租的聲寶屋內， 也可以讓經銷商了解聲寶屋的實際運作。

聲寶EPS

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