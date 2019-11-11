東台前十月營收90.53億元 年減4.6%
2019-11-11 18:42
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
東台集團(4526)今(11)日公布10月合併營收9.18億元，月增10.6%、年19.9%；累計前十月合併營收90.53億元，年減4.6%。東台表示，11月至12月仍有多場大型展覽，集團將參展全力搶單。
就集團整體而言，10月來自工具機營收占比89%，電子設備占11%；在產品應用面，汽機車產業約占營收43%，電子業占11%、航太業7%；市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占49%，亞洲其他地區25%，歐美則占26%。
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第28屆台灣精品獎得獎名單剛揭曉，東台集團共有3台設備獲獎，分別是東台精機的臥式五軸加工機與雷射複合加工機，以及子公司亞太菁英的五軸高速龍門加工中心機。
東台表示，此次獲獎的臥式五軸加工機，除了優異的加工性能外，更能完成多角度、複雜零件的五軸加工，實現工程集約，相當適合彈性生產線。
雷射複合加工機在單一機台上實現兩種不同波長雷射系統同時加工，例如以UV雷射取代傳統化學蝕刻開銅窗，再以CO2雷射進行加工，複合製程加工應用廣泛，從金屬、非金屬加工、太陽能板與5G通訊等。
五軸高速龍門加工中心機則是聚焦於航太加工的應用市場，具備人因設計及高效智慧化管理功能。
另外，東台精機T-TAC(技術應用中心)再拓點，天津T-TAC於日前開幕，除設備展示外，更舉辦首場技術研討會，希望藉此提高地區的技術服務能量，強化與地區經銷商及客戶間的鏈結。
東台於11月持續參展搶單，目前已知26日至29日，東台將參加「2019大灣區工業博覽會暨第22屆DMP國際模具、金屬加工、塑膠及包裝展」，展出東昱精機產製的暢銷機種。
12月4日至6日，東台將參與「2019國際電子電路展覽會」，展出對應5G發展所需的大檯面機種，包含線性馬達數控鑽床與CO2雷射鑽孔機，以高階設備全力爭取訂單。
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