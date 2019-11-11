高院判公司股東會董事選舉無效 大同：將上訴

2019-11-11 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



大同 (2371)公告10月營收27.77億元，月增0.8%，年減36.9%，前十月營收273.52億元，年減48.1%。大同指出，高院判股東會董事選舉無效，將上訴抗辯。

大同受累於旗下華映、綠能、尚志半導體等的認列虧損、亦或關廠影響，是1至10月營收減幅高達近五成的要因。

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大同重訊表示，高等法院判決大同2017年股東會董事選舉決議無效，但判決理由與法令諸多不符，大同將委託律師上訴三審依法論法，逐一抗辯，以維大同及全體股東權益。

大同指出，大同謹遵公司法及主管機關經濟部多項函釋規定，辦理2017年董事及獨董選舉提名審查作業，但高院判決卻稱，高院的判斷不受經濟部規定的拘束。

大同強調，若公司事前遵循公司法規定及主管機關規定指示辦理業務，事後法院可恣意做不同解釋，推翻公司法規定及主管機關函示的效力，則令企業營運管理無所適從，實有違信賴保護原則。此例一開，不但將影響所有上市櫃公司董事提名，且目前所有行政法令的期限規定均將形同具文。

大同認為，相信法官仍應遵守既定法規與企業遵循主管機關規範的實務作業準則，才不會與行政機關不同步，造成企業與廣大股東的困擾。大同將委託律師上訴三審依法論法，逐一抗辯，以維大同及全體股東權益。

土地資產開發方面，旗下尚志資產開發配合「台北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期路線，雙和醫院站(LG07)捷運開發區3用地土地開發案」，經委託仲量聯行以公開招標方式徵求興建合作方，由達欣工程取得最優合作方。

雙方將簽訂新北市中和區健康段478地號等13筆土地 (捷運開發區3)興建合作契約書。由於大同中和廠占地5,000多坪，未來開發案完成後可望有可觀利潤回饋，挹注大同業外收益。

大同是土地資產股，估計擁有超過40萬坪土地，以大台北地區為主，價值可觀。例如大同中和廠5,000多坪土地原是大同電線電纜廠，現已遷到桃園；新北市三峽廠土地約4.7萬坪、桃園市家電二廠約4.4萬坪，尚未公布開發計畫，但開發潛力利益不容小覷。