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旺季加持 台泥10月營收衝今年最高

2019-11-11 15:43經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

第4季是水泥業的傳統旺季，台泥（1101）今天公告10月營收112.11億元，年減4.6%，但比9月成長超過一成，衝上今年單月營收新高。

台泥今年前十月營收987.73億元，年減2.6%，維持與去年同期差不多的高水準，距離千億元大關之剩一步之遙。

第4季本來就是水泥業的傳統旺季，許多工程為達成年度計畫，會在年尾時間搶工期，帶動水泥需求增加，尤其明年農曆年較早，旺季效應會更加明顯。其次大陸政府實施供給側改革，淘汰掉低標水泥，幫助解決市場產能過剩問題，加上透過錯峰生產等措施奏效，支撐大陸水泥行情維持高檔，尤其第4季進入旺季，包括華東、華南等地水泥價格近期都傳出「漲聲」，有利水泥廠第4季營運登高。

營收台泥

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