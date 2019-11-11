業績題材激勵 鈺齊-KY、泰昇-KY股價昂首 2019-11-11 11:18
經濟日報 記者
嚴雅芳
／即時報導
其他股鈺齊-KY（9802）、
（8480）挾著季報與10月 泰昇-KY 題材，激勵買盤進場，推升股價逆勢走揚。鈺齊-KY10月營收9.52億元，年增66.9%，呈現淡季不淡，並續創歷年同期新高，帶動盤中股價來到133.5元，漲幅近4%，泰昇-KY10月營收1.83 億元，年增10.38%，創單月歷史新高，且第三季獲利創歷史新高，法人估，泰昇-KY第四季營收、獲利皆可望優於第三季，全年EPS估8.5元起跳，將創歷史新高，帶動盤中股價來到136元，漲幅2.2%。 營收
泰昇-KY公布第三季財報，單季稅後淨利0.99億元，年增28.85％，每股純益為2.49元；累計前三季合併營收為14.22億元，年增12.99％，稅後淨利2.36億元，年增7.89％，每股純益為6元。泰昇-KY表示，受惠於主要市場東協國家需求快速成長，以及原物料成本下跌毛利率大幅彈升，帶動公司第三季營收、獲利同創歷史新高。
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泰昇-KY表示，看好主力市場越南、柬埔寨、泰國及緬甸等經濟維持高速增長，外資投資持續增加，人口紅利優勢明顯，中產階級家庭人數攀升，民生消費品內需市場持續擴大，將帶動公司紙尿褲銷售穩定成長，且第四季將進入中南半島紙尿褲市場傳統旺季，預估在毛利率已大幅走高情況下，獲利可望進一步創高。此外，高毛利新產品成人復健褲產品已在越南市場陸續鋪貨並積極開發海外市場；而女性衛生棉產品也預估在11月正式量產出貨，將直接挹注獲利成長新動能。
鈺齊-KY11月底將首次獲選納入全球小型指數（MSCI Small Cap）台股成分股。公司表示，9、10月正值秋冬季與春夏季的交替時節，為傳統出貨淡季，單月營收必不及6、7月出貨高峰，不過，年度增長力道強勁且明顯優於過往年增幅度，顯示在產能擴增有成及接單無虞的助益下，雖單月營收仍有高低之分，但已呈淡季不淡之勢。2020年春夏鞋款將從10月份起陸續量產出貨，預期將逐月攀升至今年底及明年初而達出貨高峰。
鈺齊-KY10月營收9.52億元，年增66.9%，呈現淡季不淡，並續創歷年同期新高。 本報系資料庫 分享
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