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強信前10月營收年減2.5％ 第4季可望優於第3季

2019-11-11 10:29經濟日報 記者宋健生／即時報導

強信-KY(4560) 今(11)日公布10月合併營收為1.35億元，月減3.4%、年減8.5%；累計前十月合併營收14.71億元，年減2.5%。

雖然中國內需市場衰退，影響整機市場營收不如預期，但強信藉由調整整機廠及代理商(修配市場)的銷售比重，1至10月修配市場營收較去年同期增長13.3%。

法人指出，強信第3季營運雖受美中貿易戰影響而出現衰退現象，但是第4季為傳統旺季，營收可望較第3季回升。且貿易戰對大陸內需巿場的衝擊也在消退當中，明年大陸內需巿場應可持穩且逐漸復甦。

展望未來，強信應可重回成長的路線，且逐季回升，目前應該是營運的谷底。

強信-KY孫公司強信機械科技(萊州)，因應將來遷廠及營運擴展需求，所購置的153畝土地將分期建設，其中第一期工程預計11月展開。新廠區的建設規劃，是將位於萊州的兩個廠整併在一個廠區，除可有效降低整體管理及物流成本，也有利於生產規模的擴張與產業升級。

另為提升產品競爭力，及開拓自動化產品，新廠區同時規劃新產品研發中心，佈局未來產品的更新換代，以及跨行業產品的生產計畫。

強信-KY(4560) 今(11)日公布10月合併營收為1.35億元，月減3.4...
強信-KY(4560) 今(11)日公布10月合併營收為1.35億元，月減3.4%、年減8.5%；累計前十月合併營收14.71億元，年減2.5%。記者黃淑惠／攝影
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