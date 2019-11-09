和泰車公告10月營收 全年挑戰2,000億
神車狂銷，國內車市龍頭和泰車昨（8）日公告的10月營收，寫下195.44億元的佳績，年增達22.5%，寫歷年次高、同期新高紀錄，前十月營收站上1,700億元，年增逾12%。法人估，和泰車全年營收有機會挑戰2,000億元歷史新高。
和泰車去年營收1845.56億元，已創下歷史新高，由於該公司前十月營收1,704.54億元，和泰車未來兩個月的銷售，在年底換車潮的帶動下，有望繼續寫佳績，法人估，以最保守的方式估計，只要11、12月兩個月業績能近300億元，就可衝上2,000億元。
和泰車旗下品牌新車10月總掛牌數達14,179台，年增逾五成、月增則超過四成，單月市占率站上34.5%，其中，TOYOTA共銷出11,944 台，年增52.9%，LEXUS賣出2,235台，年增38.1%。
從車市的整體成長來看，9月底颱風假的遞延效應，部分新車領牌延後到10月發生，推升10月台灣新車掛牌數衝上4.1萬輛，較9月增加24.9%，也比去年同期成長17.1%，表現優於原先市場預期的3.7萬輛，其中，以和泰車的銷售貢獻最為顯著。
雖然今年車市估計頂多維持去年水平，但和泰車表現卻相對亮眼，累積今年前十月，TOYOTA＋LEXUS兩大品牌總銷量為11萬3,923輛，比去年同期逆勢成長15%，成長動能在前五大品牌中排第一，市占率達到32.3%。
和泰車日前已上修今年銷量目標，豪華車品牌LEXUS全年總銷量上調至2.2萬輛，TOYOTA品牌銷售目標也上看11.3萬輛，合計全年銷售目標從原本13.1萬輛增為13.5萬輛，穩坐龍頭寶座。
另外，裕日車昨（8）日公告第3季財報，裕日車第3季稅後純益約19.77億元，年增約40.8%，EPS為6.59元，寫單季新高紀錄。其中，來自大陸的貢獻持續成為重點之一，前三季稅後純益約50.64億元，年增16.2%，EPS為16.88元。裕日車公告10月營收，約30.29億元，年增14.4%，累計前十月營收約268.24億元，年增約4.9%，同樣有不錯表現。
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