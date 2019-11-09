和泰車公告10月營收 全年挑戰2,000億

2019-11-09 00:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／台北報導



和泰車營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook 神車狂銷，國內車市龍頭和泰車昨（8）日公告的10月營收，寫下195.44億元的佳績，年增達22.5%，寫歷年次高、同期新高紀錄，前十月營收站上1,700億元，年增逾12%。法人估，和泰車全年營收有機會挑戰2,000億元歷史新高。

和泰車去年營收1845.56億元，已創下歷史新高，由於該公司前十月營收1,704.54億元，和泰車未來兩個月的銷售，在年底換車潮的帶動下，有望繼續寫佳績，法人估，以最保守的方式估計，只要11、12月兩個月業績能近300億元，就可衝上2,000億元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

和泰車旗下品牌新車10月總掛牌數達14,179台，年增逾五成、月增則超過四成，單月市占率站上34.5%，其中，TOYOTA共銷出11,944 台，年增52.9%，LEXUS賣出2,235台，年增38.1%。

從車市的整體成長來看，9月底颱風假的遞延效應，部分新車領牌延後到10月發生，推升10月台灣新車掛牌數衝上4.1萬輛，較9月增加24.9%，也比去年同期成長17.1%，表現優於原先市場預期的3.7萬輛，其中，以和泰車的銷售貢獻最為顯著。

雖然今年車市估計頂多維持去年水平，但和泰車表現卻相對亮眼，累積今年前十月，TOYOTA＋LEXUS兩大品牌總銷量為11萬3,923輛，比去年同期逆勢成長15%，成長動能在前五大品牌中排第一，市占率達到32.3%。

和泰車日前已上修今年銷量目標，豪華車品牌LEXUS全年總銷量上調至2.2萬輛，TOYOTA品牌銷售目標也上看11.3萬輛，合計全年銷售目標從原本13.1萬輛增為13.5萬輛，穩坐龍頭寶座。

另外，裕日車昨（8）日公告第3季財報，裕日車第3季稅後純益約19.77億元，年增約40.8%，EPS為6.59元，寫單季新高紀錄。其中，來自大陸的貢獻持續成為重點之一，前三季稅後純益約50.64億元，年增16.2%，EPS為16.88元。裕日車公告10月營收，約30.29億元，年增14.4%，累計前十月營收約268.24億元，年增約4.9%，同樣有不錯表現。