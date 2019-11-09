中租前三季 EPS 8.65元
2019-11-09 01:01
經濟日報 記者夏淑賢
／台北報導
中租控股昨（8）日舉行2019年第3季法人說明會，公布前三季自結合併稅後純益達114.8億元，較去年同期成長14%，累計每股稅後純益（EPS）為8.65元，股東權益報酬率（ROE）維持24%高水準不墜，法人預期今年中租控股全年獲利年增率仍有兩位數，EPS仍將超過10元。
中租控股昨天也公告10月營收，10月單月自結合併營收為51億元，較去年同期成長16%，累計前十月營收為479億元，年增16%，分地區別來看，台灣地區及東協地區分別成長17%及43%，中國大陸地區累計營收受今年起手續費認列比例原則變更，及銷貨收入減少影響，年增10%。
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中租控股致力打造台灣、中國大陸與東協市場三大塊獲利引擎，昨天法說會也公布前三季獲利三大區塊貢獻比重，台灣市場仍是最大，整體獲利比重達48%，中國大陸地區居次為44%，東協地區獲利則是占整體逾4%。中租控股指出，今年前三季累計獲利年增率有14%。
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