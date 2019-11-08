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大同旗下尚志資產參與中和萬大線捷運開發案

2019-11-08 20:36經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同 (2371)昨天深夜公告，旗下尚志資產開發配合「台北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線第一期路線，雙和醫院站(LG07) 捷運開發區3用地土地開發案」，委託仲量聯行以公開招標方式徵求興建合作方，由達欣工程取得最優合作方。

大同表示，雙方將簽訂新北市中和區健康段478地號等13 筆土地 (捷運開發區3)興建合作契約書。大同中和廠占地5,000多坪，未來開發案完成後可望有可觀利潤回饋，挹注大同業外收益。

大同是土地資產股，估計擁有超過40萬坪土地，以大台北地區為主，潛在價值可觀。例如大同中和廠5,000多坪土地原是大同電線電纜廠，現已遷到桃園；新北市三峽廠土地約4.7萬坪、桃園市家電二廠約4.4萬坪，尚未公布開發計畫，但開發潛力利益不容小覷。

尚志資產是大同的金雞母，採取每季配息，今年第1季每股配發現金股利795.45元，合計發出41.52億元現金；第2季每股配41.04元現金，現金股利總計達2.14億元，加上這次配息，合計大同前三季將從尚志資產領到74.5億元現金股利。

今年以來，尚志資產第1季出售台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，處分利益約39億元；賣出新北市土城大同莊園第三期土地6,000坪，處分利益達61億元，獲利達百億元，將可陸續認列收益。

但大同受累於旗下華映、綠能、尚志半導體等的認列虧損或關廠影響，大同1至9月營收245.75億元，年減高達49.1%。

大同捷運

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