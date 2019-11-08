鼎炫-KY 10月營收1.63億元 維持高檔
全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY(8499)今日公佈2019年10月合併營收1.63億元，較上月的1.62億元增加0.46％。惟受去年高基期影響，較去年同期減少4.92%。2019年1至10月合併營收達15.1億元，並較去年同期成長19.28％。
鼎炫-KY表示，10月營收受惠EMI材料業務主要客戶需求暢旺，帶動新舊機種EMI材料持續出貨，挹注EMI材料銷售維持高檔水準，占單月營收比重攀升至71％，持續扮演集團營運成長引擎。另一方面，衡器事業因近期調整產品結構，出貨微幅放緩。待新產品陸續推出後，將可持續強化業務接單表現，拓展中國農改超市場商機訂單，創造整體營運成長動能。
鼎炫-KY指出，集團仍持續針對旗下衡器及EMI材料雙業務進行新款產品研發能力，包括EMI材料聚焦5G、散熱應用研發布局，以提供客戶對各種電磁干擾及散熱需求之專業解決方案，有助於強化集團業務接單能力與擴大銷售應用領域，此外，衡器事業持續完善智能衡器產品線，為開拓中國農改超商機打造「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台整合，穩步擴增衡器事業全球經銷版圖等策略。
並於11月7日至11月9日參加第21屆中國零售業博覽會，此次展會亮點聚焦零售未來店Hi-shop，提倡隨著加速5G連網技術普及將帶動智慧零售消費模式，滿足消費者食品健康安全及提升購物體驗等需求，深化串連線上與線下消費、雲端數據資源整合，鼎炫-KY於展會中推出多款智能衡器產品，在消費結構模式調整、食品安全意識提升，有助於帶動智能衡器市場滲透率持續提升。
根據DIGITIMES Reserch最新統計，受惠下半年消費性電子產業旺季，2019年第三季全球平板出貨量達4,432萬台，分別季增35.5%、年增1.5%，且預估第四季全球平板出貨量將與第三季持穩，年增4.5%。
鼎炫-KY指出，看好EMI材料事業仍持續隨著全球主要品牌廠商陸續發表新機種產品，有助於帶動EMI材料出貨表現保持高檔水準，集團仍發揮材料研發、自動化模切加工及銷售服務等垂直整合優勢，有望切入新客戶、新應用領域，此外，衡器事業仍積極拓展外銷ODM與自有品牌T-Scale銷售，由於中國地區持續投入食品安全追溯政策力道，推動農改超市場商機，以期加快中國地區農貿訂單出貨，以期帶動集團未來營運旺到明年。
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