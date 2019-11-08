罷工事件後回神 長榮航Q3獲利季增37.5倍
2019-11-08 18:01
經濟日報 記者曾仁凱
／台北即時報導
長榮航空（2618）空服員罷工事件結束後，公司營運迅速回神，今天公布第3季稅後純益12.71億元，雖然仍較去年同期腰斬，但比起第2季獲利只有3,319萬元，季增率高達37.5倍。
長榮航空空服員6月底發動罷工，歷經17天落幕，重擊長榮航第2季財報表現。不過隨著罷工落幕，長榮航快速恢復元氣，今天公布的第3季財報，單季每股獲利0.26元，比第2季只有0.01元已大幅改善。
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由於第3季有暑假，本來就是航空業的傳統旺季，加上罷工結束後，長榮航處置得宜，透過哩程累計、艙位升等、酬賓機票等一系列優惠活動，迅速挽回乘客信心。
另外罷工期間造成補償旅客損失及所衍生的各項支出，多數已在第2季財報中認列，皆使長榮航第3季營運得以快速回神。累積長榮航今年前三季營收32.14億元，年減46.2%，換算每股稅後純益0.67元。
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