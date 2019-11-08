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業外收益發威 艾美特近六年首度淡季獲利

2019-11-08 09:34經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

艾美特-KY（1626）日前公告2019年第3季財報，單季合併營收18.69億元，本業虧損400萬元，靠著業外獲利約3,4500萬元，單季維持獲利，歸屬母公司業主淨利約392.9萬元，每股純益（EPS）0.03元，為2013年後首度在第三季淡季獲利。

累計今年前三季，艾美特合併營收81.99億元，營業利益3.23億元，歸屬母公司業主淨利3.02億元，EPS為2.48元。

史瑞斌去年接任董事長以來，逐季調整工廠效率及產銷策略，適度增加協力廠商生產比重，有效降低生產成本，促成近年首次第3季小幅獲利。

史瑞斌直言：「今年第3季的成果對艾美特經營具有特殊的意義！」他堅信，只要克服淡季魔咒，就是公司往淡旺平衡目標又向前邁進一步。

史瑞斌指出，公司更有效資源整合，深圳與九江兩廠工廠人數，比去年同期減少1,000多人，節約超過人民幣6,200萬，更進一步表示，今年獲利的表現是全體員工一起努力的成果，因此年底將增發年終獎金回饋所有員工；看到艾美特資產負債表，財務狀況也確實獲得具體改善，資產負債比率下降至66.08%，較去年同期減少約4%。

艾美特九江新廠自2014年底投產以來，效益逐漸體現，目前員工現約1,500人；深圳員工從7,000多人下降至4,000多人；產能已超過500萬台，中國內銷自有品牌的產品已近全數在九江生產，節省可觀的倉儲與運輸費用約占總營收的3%，效益還將持續增加。

史瑞斌表示，艾美特看天吃飯的比例，還沒到中國發展前已經是這樣的狀況，去年接手後在「節流」部分做出比較大的努力，未來積極開源，包括電暖器及電暖器以外的產品，每年都是期待的，既期待又怕受傷害。

艾美特

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