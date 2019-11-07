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艾美特第3季獲利 董座史瑞斌繳亮眼成績單

2019-11-07 18:39經濟日報 記者張義宮／即時報導

小家電龍頭大廠艾美特-KY (1626)上市以來首次第3季獲利，對艾美特而言是一大突破。艾美特董事長史瑞斌強調，逐季調整工廠效率及產銷策略，適度增加協力廠商生產比重，有效降低生產成本，促成近年首次第3季小幅獲利的關鍵。

艾美特7日召開董事會，通過第3季財報，合併營收18.69億元，毛19.12%，營業利益虧損400萬元，相較2018年虧損1億元已大幅減少，本期稅後純益0.05億元，每股盈餘0.03元，也比2018年為每股淨損0.93元。

財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率下降至66.08%，相較去年同期的70.24%，減少4%，，股東權益報酬率為15.58%，也比2018年為-6.61%來得好。前三季合併營收81.99億元，毛利19.42%，營業利益3.23億元，稅後純益3.04億元，每股純益2.48元。

史瑞斌表示，第3季的成果對艾美特經營具有特殊的意義，只要克服淡季魔咒，就是公司往淡旺平衡目標又向前邁進一步。

他強調，公司更有效資源整合，深圳與九江兩廠工廠人數，比去年同期減少一千多人，節約超過人民幣6200萬元(約新台幣2.7億元)，年獲利的表現是全體員工一起努力的成果，年底將增發年終獎金回饋所有員工。

艾美特

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