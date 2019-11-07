艾美特第3季獲利 董座史瑞斌繳亮眼成績單
2019-11-07 18:39
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
小家電龍頭大廠艾美特-KY (1626)上市以來首次第3季獲利，對艾美特而言是一大突破。艾美特董事長史瑞斌強調，逐季調整工廠效率及產銷策略，適度增加協力廠商生產比重，有效降低生產成本，促成近年首次第3季小幅獲利的關鍵。
艾美特7日召開董事會，通過第3季財報，合併營收18.69億元，毛19.12%，營業利益虧損400萬元，相較2018年虧損1億元已大幅減少，本期稅後純益0.05億元，每股盈餘0.03元，也比2018年為每股淨損0.93元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率下降至66.08%，相較去年同期的70.24%，減少4%，，股東權益報酬率為15.58%，也比2018年為-6.61%來得好。前三季合併營收81.99億元，毛利19.42%，營業利益3.23億元，稅後純益3.04億元，每股純益2.48元。
史瑞斌表示，第3季的成果對艾美特經營具有特殊的意義，只要克服淡季魔咒，就是公司往淡旺平衡目標又向前邁進一步。
他強調，公司更有效資源整合，深圳與九江兩廠工廠人數，比去年同期減少一千多人，節約超過人民幣6200萬元(約新台幣2.7億元)，年獲利的表現是全體員工一起努力的成果，年底將增發年終獎金回饋所有員工。
留言