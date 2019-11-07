中保集團整合3家公司 成立保創科技
2019-11-07 12:55
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
中保科技（9917）正式宣布成立保創科技，這家公司可以提供機電、消防、防災「一條龍」服務，未來將會面提供服務給集團的國產建材實業客戶客製化服務，擴大集團合作效益，搶攻新市場商機。
保創科技未來將扮演串接中保科技和國產實業兩大集團攜手合作的最佳橋樑。為業主創造利多，譬如，保創科技可為業主建立「工地智慧管理平台」，藉由臉部、指紋辨識管制門禁，不只能處理人員管控考勤，就連工地內不同區有多少工人，也可依人員身分如機電、鋼筋、水泥工作分類。另外透過監視系統、車牌辨識，業主可看到每個工地現場與車輛進出實景，達到智慧工地的效率管理。
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其次，有別於業界處理機電工程時，多將弱電、消防委外分包，導致施工過程中常發生不同系統介面、管線整合上的問題，影響工程進度，甚至發生後續維修保養「找不到廠商負責」的窘境。保創科技將機電、消防、防災整合成一條龍的總包服務，全面解決工程配合上需求。
中保科技因應市場需求，不斷的相關的服務，中保也在今年7月正式更名，全力開發智慧城市、智慧校園、智慧園區等市場，為了有效提升競爭力，集團整併原關係企業「台濼控制工程」、「競日消防」，以及「中保防災科技」等3三家公司，成立「保創科技股份有限公司」，董事長由林磊接任，擴大物聯網整合技術強項，可對國產既有客戶、潛在客戶提供更全面的客制化服務。
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