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三發地產前三季每股賺4.24元 激勵股價上揚逾4%

2019-11-07 11:54經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

三發地產（9946）公布第3季財報，在台南「三發匯世界」交屋入帳挹注下，今年獲利向上，前三季稅後純益12.94億元，年增8.14倍；每股盈餘（EPS）來到4.24元；三發地產下半年起規劃推出多項新建案，法人估總銷金額超過150億元，2022年進入交屋認列高峰，今（7）日股價上漲超過4%。

三發地產第3季單季稅後純益3.51億元，年增4.25倍；EPS為1.19元。前三季EPS為4.24元，遠勝過去年同期的0.47元。

三發地產表示，今年開始認列台南「三發匯世界」，總銷金額約50億元；截至到第3季期間，已經交屋八成，帶動今年營收、獲利成長。

因今年獲利豐收，三發地產在9月法說會上透露，股利配發率將力爭維持在八到九成。

展望未來，三發地產表示，下半年起至明年將陸續推五個新建案，分別是新北「副都心」、「林口」兩案、台南「永興段」以及高雄「五塊厝」、「興邦段」兩案，毛利率約30％左右。

其中，「副都心」案第3季已經開工，採邊建邊售的方式；剩下四個推案則預計在第4季至明年第1季陸續開工。

法人推算，五個新案總銷金額加起來超過150億元，最快2021年就可以開始認列，2022年後進入認列高峰。

EPS建案

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